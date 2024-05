Παράξενα

Οδηγός “έφαγε” πρόστιμο 10000 ευρώ

Όλον τον ΚΟΚ παραβίασε ο οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος τελικά συνελήφθη.

Εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Γ' Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ, ένας 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο 36χρονος οδηγός αναζητείτο, διότι την προηγούμενη ημέρα δεν είχε συμμορφωθεί στις υποδείξεις αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) για έλεγχο στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε, το βράδυ της Τετάρτης, να κινείται καθ΄ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, προέβη στη συνέχεια σε επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, κινούμενος στην παραλιακή - Λ. Κηφισού - Λ. Αθηνών - ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου - Μέγαρα, στις οποίες περιλαμβάνονταν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση δώδεκα ερυθρών σηματοδοτών, κίνηση σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και επικίνδυνοι ελιγμοί για την αποφυγή των αστυνομικών μπλόκων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης του, επιτηρούνταν από τα υπηρεσιακά οχήματα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με άλλο όχημα ή πεζό, ενώ παράλληλα καλούνταν διαρκώς να ακινητοποιήσει το όχημα.

Για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις 10.640 ευρώ και 150 βαθμοί στο ΣΕΣΟ (Point System).

Επιπλέον, ενημερώθηκε αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή περαιτέρω διοικητικού προστίμου 10.000, καθώς η μοτοσικλέτα ήταν ανασφάλιστη και είχε δηλωθεί από το 2019 η ακινησία της.

Ο 36χρονος οδηγός, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση οι εξειδικευμένες τροχονομικές δράσεις για την προστασία της οδικής ασφάλειας. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής καλεί όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τους κανόνες της οδηγικής κυκλοφορίας και να σέβονται τη ζωή και την ασφάλεια των συνανθρώπων τους» καταλήγει η ανακοίνωση.

