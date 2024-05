Life

“I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ”: Οι καλεσμένοι του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχεται για άλλη μια φορά εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ με την παρέα της μας χαρίζουν "σπαρταριστές" στιγμές και πολύ γέλιο!

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 11 & 12 Μαΐου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Αφροδίτη Σκαφίδα, Σοφία Αρβανίτη, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Πέτρο Ιακωβίδη, Φελίσια Τσαλαπάτη, Αντώνη Παπαηλία και Περικλή Κονδυλάτο.

Το Σάββατο 11 Μαΐου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Ελισάβετ Μουτάφη.

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision.

Στην παρέα μας θα προστεθεί και ο Νίκος Γκάνος.

Επίσης, θα έχουμε πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού, ενώ ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές.

Την Κυριακή 12 Μαΐου, θα έχουμε απευθείας συνδέσεις από το Μάλμε της Σουηδίας και όλο το ρεπορτάζ για τη Eurovision, ενώ τον μεγάλο τελικό της Eurovision θα σχολιάσουν επίσης η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, ο Νίκος Παναγιώτης, ο Μάνος Ψαλτάκης και ο Βαλεντίνο.

Επίσης, θα έχουμε πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Γιάννης Σημαντηράκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

