“Ψυχοκόρες”: Συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Επιστρέφουν και αυτήν την εβδομάδα στον ΑΝΤ1 από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη τα νέα επεισόδια από τις "Ψυχοκόρες". Πάρτε μία "γεύση".

Οι «Ψυχοκόρες» έρχονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑ?ΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 -ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 26

Η Ευανθία ψάχνει γαμπρό για τη Φρόσω και εκείνη συνεχίζει να δηλητηριάζει τον Νάτση εναντίον της. Ο Κοσμάς θέλει να γίνει άμεσα ο γάμος του Σώτου με την Πένυ για να βοηθηθεί οικονομικά και πολιτικά από την οικογένειά της. Η Βασιλική πετυχαίνει στις εξετάσεις της και η Μάγια κερδίζει το στοίχημα με τον Υπουργό. Ο Παύλος τσακώνεται με τον Ερμή και αποφασίζει να τον στείλει σε στρατιωτική ακαδημία. Η Νέλλα ξεσπά στη νέα ψυχοκόρη, τη Σταυρούλα, η υγεία της οποίας επιδεινώνεται. Ο Τάσος προετοιμάζει τη Δεσποινιώ να κλέψει τις εντυπώσεις σε δημόσια εμφάνιση, ενώ ο Ντίνος προσπαθεί να μάθει περισσότερα για εκείνη.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑ?ΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 -ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27

Η Μαρίκα κι ο Σώτος μεταφέρουν τη Σταυρούλα στο νοσοκομείο. Η Νέλλα βρίσκει ένα φάρμακο στο δωμάτιο της Αρχοντούλας και καταλαβαίνει ότι της χορηγείται εν αγνοία της. Ο Παύλος γνωρίζει την κοπέλα του Σπύρου, Λένα, που στο παρελθόν είχε στενή σχέση με τον Αρδίτη. Η Φρόσω μαθαίνει για τον άρρωστο πρωτότοκο γιο του Νάτση, ενώ περιμένει να γνωρίσει τον γαμπρό που της προξενεύουν. Ο Κοσμάς τσακώνεται με τον Αρδίτη και ζητά από τον Σώτο να ψευδομαρτυρήσει στη δίκη με τους εργάτες. Η Δεσποινιώ λέει μια πληροφορία για εκείνη στον Ντίνο κι εκείνος διαπιστώνει ότι γνωρίζει την ταυτότητά της. Ο Παύλος αποκαλύπτει στη Βασιλική τον λόγο που απομακρύνθηκε ξαφνικά από κοντά της λίγους μήνες πριν. Ο Ερμής, πιεσμένος από τη στάση του πατέρα του, αποφασίζει να ανοίξει τα μάτια της Μάγιας για τη σχέση του Παύλου με τη Βασιλική.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑ?ΟΥ ΣΤΙΣ 21:00- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 28

Διαβάζοντας στις εφημερίδες ότι έγινε λοβοτομή στη Φωτεινή, με την οποία ήταν μαζί στην κλινική, η Νέλλα παθαίνει κρίση και αποφασίζει να εκδικηθεί άμεσα όσους την έβλαψαν. Ο Τάσος πείθει τη Δεσποινιώ να αφήσει το θέατρο και να πάρει μέρος στα καλλιστεία. Η Μάγια βεβαιώνεται για τη σχέση του Παύλου και της Βασιλικής και βάζει μπροστά σχέδιο εκδίκησης. Η απέχθεια ανάμεσα στην Ευανθία και τη Φρόσω είναι πιο εμφανής από ποτέ, με τον Νάτση να βρίσκεται στη μέση. Ο Παύλος και η Λένα συνεργάζονται για την έκδοση αντικυβερνητικού υλικού. Οι εργάτες επιτίθενται στον Κοσμά παρουσία του Σώτου. Ο Σώτος αποφασίζει να καταθέσει στη δίκη του πατέρα του, ενώ αργότερα εξομολογείται τον έρωτά του στη Μαρίκα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑ?ΟΥ ΣΤΙΣ 21:00- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 29

Η μητέρα του Παύλου μετακομίζει στο σπίτι του Αρδίτη και ο Λούης βρίσκει καταφύγιο σε ένα μοναστήρι κοντά στο σπίτι του Νάτση. Στο τραπέζι των αρραβώνων του, ο Σώτος πνίγει την απόγνωσή του στο ποτό, ενώ ένας άγνωστος άνδρας χτυπά την πόρτα των Κοτρώτσηδων, αναζητώντας την κόρη του. Η Διονυσία πηγαίνει στην Αθήνα για εξετάσεις και ζητά από την Ευανθία να φροντίζει τον άντρα της κατά την απουσία της. Ο Νάτσης συνεχίζει να μαλώνει με την Ευανθία. Ο Τάσος πηγαίνει με τη Δεσποινιώ σε κοσμική εκδήλωση με παράγοντες των καλλιστείων, όπου συναντούν τη Βικτωρία και τον Ντίνο. Ο Παύλος ξανασμίγει με τη Βασιλική. Με την αναβολή της ψήφου των γυναικών, η Μάγια αποφασίζει πως δεν χρειάζεται πια τη Βασιλική στον αγώνα της…

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική Σταμάτης Σταματάκης

Concept Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.

