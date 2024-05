Life

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε την Δευτέρα και την Τρίτη (εικόνες)

Ο φόβος και οι υποψίες για την τύχη του Σταύρου κόβουν την ανάσα. Ο κίνδυνος παραμονεύει, όμως, για όλους.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με την δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 13 Μαΐου - Επεισόδιο 57

Ενώ η έρευνα για τον εξαφανισμένο Σταύρο συνεχίζεται, η μαφία έχει φτάσει στην πόρτα της Αλεξάνδρας. Οι αδίστακτοι δολοφόνοι είναι αποφασισμένοι να μην σταματήσουν μέχρι ο αρχηγός τους να εκδικηθεί τη δολοφονία του γιου του, Γκρεγκόρ.

Ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι η Αλεξάνδρα είναι η δολοφόνος του Γκρεγκόρ κι εκείνη αναγκάζεται να ομολογήσει. Θα αποκαλύψει ότι την βοήθησαν η Άννα και ο Νίκος;

Ενώ υπάρχει ακόμη η ελπίδα να είναι ο Σταύρος ζωντανός, ο Ανδρέας και ο Δημήτρης εντοπίζουν σε υλικό από κάμερες το αυτοκίνητό του.

Θα καταφέρουν να βρουν τον Σταύρο; Κι αν ναι, θα είναι ζωντανός; Ή μήπως όχι;

Τρίτη 14 Μαΐου - Επεισόδιο 58

Ο Δημήτρης και ο Ανδρέας συνεχίζουν τις έρευνές τους για τον Σταύρο, ενώ κρύβουν τους φόβους και τις υποψίες τους από την Αγγελική. Για πόσο ακόμα, όμως;

Ο Ιάσονας πλησιάζει επικίνδυνα την Άννα, γεγονός το οποίο τρομάζει τον Δημήτρη.

Μια περίεργη φωτογραφία στο δωμάτιο του Ιάσονα βάζει την Υβόννη σε σκέψεις σχετικά με το ποιος πραγματικά είναι και αν τους έχει πει την αλήθεια για το παρελθόν του.

Ο Δημήτρης θα ανακαλύψει κάτι που θα τον σοκάρει. Ο εχθρός είναι ακόμα εκεί! Ποιος είναι; Και πόσο κινδυνεύει ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά του;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

