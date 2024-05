Οικονομία

Τσακλόγλου – όρια συνταξιοδότησης: Καμία μεταβολή μέχρι το 2027

«Η πίεση που έχουμε στο ασφαλιστικό μας σύστημα λόγω δημογραφικού είναι μεγάλη και αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας.

Για τα όρια συνταξιοδότησης, μίλησε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου στη NaftemporikiTV.

«Η πίεση που έχουμε στο ασφαλιστικό μας σύστημα λόγω δημογραφικού είναι μεγάλη και αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των περισσοτέρων χωρών είναι κατά βάση διανεμητικά, δηλαδή οι εισφορές των τωρινών εργαζομένων πληρώνουν για τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Τα συστήματα αυτά δουλεύουν καλά όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους και λίγους συνταξιούχους. Όταν ανατρέπεται αυτός ο κανόνας αρχίζουν τα προβλήματα. Γι’ αυτό και όλες ανεξαιρέτως οι χώρες έχουν λάβει μία σειρά μέτρων, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με την ίδια τη συνταξιοδοτική δαπάνη, είτε με τη διαφοροποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου.

«Στην Ελλάδα μέτρα πήραμε τα τελευταία χρόνια και, από ότι δείχνουν οι αναλογιστικές μελέτες, παρότι το σύστημά μας εξακολουθεί να δημιουργεί μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, με τους υφιστάμενους κανόνες, μακροχρονίως φαίνεται να πετυχαίνουμε τη σταθερότητα που επιθυμούμε. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα όρια συνταξιοδότησης, αυτά εξετάζονται ανά τριετία. Έγινε πρόσφατα η εξέταση και οι διαφοροποιήσεις ήταν μηδαμινές. Αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι το 2027 δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταβολή στα όρια αυτά», ανέφερε στη συνέχεια.

Ο Δείκτης Μεταβολής Μισθών

Επίσης, ο κ. Τσακλόγλου τόνισε ότι «συγκροτείται αυτές τις μέρες η επιτροπή για την κατασκευή του δείκτη μισθών που προβλέπει η νομοθεσία. Με βάση τη μεταβολή αυτού του δείκτη θα γίνονται οι αναπροσαρμογές που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, εισφορές αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών). Προφανώς, οι υπολογισμοί θα επηρεάσουν τις συντάξεις από το 2025 και εντεύθεν».

