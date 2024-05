Κόσμος

Ράφα: Το Ισραήλ “διευρύνει” την πολεμική επιχείρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρακούωντας τις διεθνείς εκκλήσεις, το Ισραήλ όχι μόνο προχωρά, αλλά επιτείνει τις επιχειρήσεις στην πόλη όπου βρίσκονται ένα εκατομμύριο άμαχοι.

-

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη "μετρημένη διεύρυνση" της επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα σε ψηφοφορία που διεξήγαγε χθες, Πέμπτη, το βράδυ παρότι έδωσε οδηγίες στους διαπραγματευτές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τους ομήρους, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές.

Σύμφωνα με τον Axios, δύο από τις πηγές του είπαν πως η διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησης δεν θα περάσει την κόκκινη γραμμή του Τζο Μπάιντεν, ενώ η τρίτη πηγή είπε πως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περνάει τη γραμμή που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ καθώς σταματά ένα μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Περί τους 110.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Ράφα που βρίσκεται υπό την απειλή μεγάλης κλίμακας επίθεσης του ισραηλινού στρατού και έχουν κινηθεί προς ζώνες στον παλαιστινιακό θύλακα που θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες . Στην πόλη βρίσκονται εκτοπισμένοι από όλη τη Λωρίδα της Γάζας πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

«Περίπου 30.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν καθημερινά την πόλη», δήλωσε ο υπεύθυνος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) για την Γάζα Γεώργιος Πετρόπουλος διευκρινίζοντας ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι έχει χρειασθεί να μετακινηθούν 5 ή 6 φορές» από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς.

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο επηρεάζει τις προμήθειες σε καύσιμα και την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιούν οι υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ, ενώ τα νοσοκομεία θα σταματήσουν την λειτουργία τους εάν δεν υπάρξει τροφοδοσία σε καύσιμα.

Η Unicef προειδοποιεί ότι ελλείψει καυσίμων θα σταματήσουν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και τα αποθέματα τροφίμων θα εξαντληθούν και στον νότιο τομέα του θύλακα.

Πρέπει να προληφθούν οι θάνατοι των παιδιών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Unicef.

Ειδήσεις σήμερα:

Οδηγός “έφαγε” πρόστιμο 10000 ευρώ

Βραυρώνα: Νεκρό βρέφος βρέθηκε στα σκουπίδια

Σεισμός στην Κεφαλονιά