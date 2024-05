Life

“5Χ5” ΣΠΕΣΙΑΛ με Τουμασάτου και Κατσούλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο αγαπημένοι φίλοι, έρχονται στο παιχνίδι, ως «αντίπαλοι» με άγριες διαθέσεις…

-

Ο Θάνος Κιούσης την Κυριακή 12 Μαΐου φοράει τα «βραδινά» του και μας υποδέχεται με σπέσιαλ διάθεση σε ένα ακόμα νυχτερινό, εκθαμβωτικό και άκρως διασκεδαστικό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ, που υπόσχεται να κάνει το βράδυ της Κυριακής μας πιο παιχνιδιάρικο με σπέσιαλ νέους γύρους!

Το πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους και λαμπερούς καλεσμένους, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το «Ίδρυμα Τζένη Καρέζη», την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που εδώ και 32 χρόνια έχει ως αποστολή τη δωρεάν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη Ανακουφιστική Φροντίδα σε χιλιάδες πάσχοντες συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους με χρόνια εξελικτικά ή/και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα.

Όλα όσα θα δούμε την Κυριακή 12 Μαΐου στις 21:00

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα μοναδικό βραδινό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ με καλεσμένους τη Μαριάννα Τουμασάτου και τον Κρατερό Κατσούλη, οι οποίοι έρχονται έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την ομάδα τους, αλλά και για καλό σκοπό!

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση: «Πείτε μας κάτι, που όταν μαθαίνουμε να το κάνουμε δεν το ξεχνάμε ποτέ;»

Όλοι οι παίκτες απαντούν στις ερωτήσεις του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση.

Ο Κρατερός Κατσούλης ξεδιπλώνει τα ταλέντα του, καθώς όχι μόνο ξέρει να μαγειρεύει καταπληκτικά, αλλά είναι και αχτύπητος στο Λάτιν! Στο πλατό του «5x5» ΣΠΕΣΙΑΛ απολαμβάνουμε και ένα άκρως διασκεδαστικό challenge με περίεργα εργαλεία με τη Μαριάννα Τουμασάτου, που είναι πολυεργαλείο και ξέρει να μαστορεύει και να βάφει, και τον Κρατερό Κατσούλη να «κόβεται» τελικά και να πρέπει να «ξαναδώσει»!

Τα μπάζερ παίρνουν φωτιά, οι δύο αρχηγοί είναι σε μεγάλη φόρμα και η Μαριάννα Τουμασάτου, παρότι λέει ότι δέχεται εύκολα την ήττα, τα βάζει με το μπάζερ και όλα ανατρέπονται! Και επειδή, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ κανείς δεν φεύγει χαμένος σίγουρα και αυτό το σπέσιαλ επεισόδιο θα είναι για όλους, ένα μεγάλο δώρο!

«5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση: Κυριακή 12 Μαΐου στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Δείτε το trailer:

#5x5

Συντελεστές:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος στη Βραυρώνα: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας το πετά στα σκουπίδια

Μητσοτάκης: "Καμπανάκια" για Βόρεια Μακεδονία, Μονή της Χώρας και επίσκεψη Ράμα

Eurovision: Η απάντηση της Σάττι, οι αποδοκιμασίες στο Ισραήλ και ο… Ολλανδός (βίντεο)