Κοινωνία

Βραυρώνα: Μυστήριο με το νεκρό βρέφος στη χωματερή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες των Αρχών για τη μακάβρια υπόθεση. Γιατί συνελήφθησαν οι γονείς.

-

Μια τραγωδία με ένα βρέφος που εντοπίσθηκε νεκρό σε χωματερή εξελίχθηκε στην Βραυρώνα, με την έρευνα της ΕΛΑΣ να είναι σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν χθες όταν ζευγάρι από το Νεπάλ πήγε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» καθώς η γυναίκα είχε αιμορραγία στα γεννητικά όργανα. Οι γιατροί κατά την εξέταση διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν έγκυος αλλά δεν μπορούσαν να πουν με βεβαιότητα αν γέννησε κανονικά ή απέβαλε, ενώ ενημέρωσαν σχετικά και την ΕΛΑΣ.

Αστυνομικοί που πήγαν στο ξενοδοχείο στη Βραυρώνα, όπου διαμένει το ζευγάρι, βρήκαν αίματα σχεδόν παντού μέσα στο δωμάτιο αλλά δεν εντόπισαν το νεογνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές διαπιστώθηκε μέσα από βίντεο ότι ο σύζυγος πέταξε το νεογνό στο κάδο σκουπιδιών, αλλά δεν βρέθηκε εκεί όταν έψαξαν οι αστυνομικοί, καθώς στο μεταξύ είχε γίνει η περισυλλογή των απορριμμάτων από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

Ακολούθησε έρευνα στη χωματερή που πετάει ο δήμος τα σκουπίδια, κατά την οποία το νεογνό εντοπίστηκε νεκρό.

Φως στα αίτια του θανάτου του νεογνού αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν γεννήθηκε νεκρό ή το σκότωσαν στην συνέχεια.

Το ζευγάρι έχει προσαχθεί, με την γυναίκα να νοσηλεύεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο και τον άνδρα να κρατείται στην Ασφάλεια Αττικής.\

Ειδήσεις σήμερα:

Οδηγός “έφαγε” πρόστιμο 10000 ευρώ

Ράφα: Το Ισραήλ “διευρύνει” την πολεμική επιχείρηση

Σεισμός στην Κεφαλονιά