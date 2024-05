Κόσμος

Ουκρανία: Αναμένει τα πρώτα F-16 μέσα στο καλοκαίρι

Μέχρι στιγμής, η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν δεσμευτεί να στείλουν F-16 στην Ουκρανία.

Το Κίεβο αναμένει να παραλάβει τα πρώτα του μαχητικά αεροσκάφη F-16 από τους δυτικούς συμμάχους του τον Ιούνιο-Ιούλιο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη ουκρανική στρατιωτική πηγή.

Η Ουκρανία εχει ζητήσει τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την αεροπορική υπεροχή της Ρωσίας για περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου. Η πηγή δεν ανέφερε ποια χώρα θα προμηθεύσει τα αεροσκάφη.

Ο Ιλιά Γιεβλάς, εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ορισμένοι Ουκρανοί πιλότοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους για να πετάξουν τα πολεμικά αεροσκάφη. Οι πιλότοι και το προσωπικό εδάφους έχουν εκπαιδευτεί από τους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας εδώ και μήνες.

Ο ουκρανικός στρατός αναγκάστηκε να βασιστεί σε έναν σχετικά μικρό στόλο αεροσκαφών της σοβιετικής εποχής, καθώς πάλευε να συγκρατήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Με τις ρωσικές δυνάμεις να προελαύνουν αργά στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και να πραγματοποιούν νέα επίθεση στα βορειοανατολικά κοντά στην πόλη Χάρκοβο, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι βλέπουν την προσθήκη των F-16 ως ζωτικής σημασίας αναβάθμιση για την Πολεμική Αεροπορία της χώρας.

