Κέιτ Μίντλετον: Η σπάνια δήλωση του πρίγκιπα Γουίλιαμ για την κατάσταση της υγείας της

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε για πρώτη φορά για την πορεία της υγείας της συζύγου του, η οποία διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ είπε ότι η σύζυγός του, η Κέιτ, «πάει καλά», κάνοντας μια σπάνια δημόσια δήλωση για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία για καρκίνο.

Η Κέιτ ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι μετά τη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στην οποία υποβλήθηκε στις αρχές του έτους, διαγνώστηκε με καρκίνο. Τότε είχε δηλώσει ότι είναι καλά, όμως το γραφείο του πριγκιπικού ζεύγους διευκρίνισε ότι δεν θα προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις για την υγεία της και δεν πρόκειται να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της μέχρι να κρίνουν οι γιατροί ότι η κατάστασή της το επιτρέπει.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε πώς είναι η σύζυγός του, σε μια επίσκεψή του στο νοσοκομείο των Νησιών Σίλι, στα ανοιχτά της Κορνουάλης, ο 41χρονος Ουίλιαμ απάντησε: «Πάει καλά, σας ευχαριστώ, ναι».

Ο Ουίλιαμ, που φέρει και τον τίτλο του Δούκα της Κορνουάλης, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην περιοχή, όπου είδε την τοποθεσία ενός νέου προγράμματος για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης, πέρασε λίγη ώρα στην παραλία με ντόπιους και επισκέφθηκε το κοινοτικό νοσοκομείο. Έφτασε σήμερα με πλοίο στο αρχιπέλαγος αυτό και είπε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην προκυμαία ότι η οικογένειά του έχει στεναχωρηθεί που δεν τον ακολούθησε στο ταξίδι.

