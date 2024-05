Αθλητικά

Ολυμπιακός –Αναστόπουλος: Έτσι θα κερδίσουμε την Φιορεντίνα στον τελικό

Ο παλαίμαχος άσσος του Ολυμπιακού, εξήγησε πως έγινε η μεταμόρφωση της ομάδας, μετά και την έλευση του Μεντιλίμπαρ.

Ο παλαίμαχος άσσος του Ολυμπιακού, Νίκος Αναστόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την ιστορική πρόκριση των Πειραιωτών, στον τελικό του Europa Conference League.

«Αυτοί οι παίκτες που έφεραν τον Ολυμπιακό στον τελικό, είναι οι ίδιοι που πριν από λίγους μήνες ήταν οι πρωταγωνιστές της αρνητικής πορείας της ομάδας. Οπότε πρέπει να απονείμουμε τα εύσημα στον Μεντιλίμπαρ που άλλαξε την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως, αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Βαγγέλη Μαρινάκη, που επενδύει τόσο στην πρώτη ομάδα, όσο και στην ακαδημία της και φτάσαμε στο σημεία, παίκτες από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, να αγνίζονται στον ημιτελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης», υπογράμμισε αρχικά.

Αναφερόμενος στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό, είπε ότι «η Φιορεντίνα είναι μια κλασική, σκληρή, ιταλική ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή, αλλά ο Ολυμπιακός αν πιάσει το παιχνίδι του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το παιχνίδι θα γίνει στην Ελλάδα κι αυτό μπορεί να μην είναι καθοριστικό, αλλά είναι ένα πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό».

Κλείνοντας, ο Νίκος Αναστόπουλος, επεσήμανε ότι η κατάκτηση του τροπαίου, δεν πρέπει να είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί σε περίπτωση επιτυχίας, η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από ακόμη μια ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν.

