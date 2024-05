Αθλητικά

Diamond League: Ο Τεντόγλου δεύτερος στην Ντόχα

"Πέταξε" πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η θέση που κατάφερε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε δυναμικά στη θερινή σεζόν του στίβου, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην πρεμιέρα του στο Diamond League της Ντόχα.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους «πέταξε» στα 8,36μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του, με άνεμο μέσα στα επιτρεπτά όρια (1,9). Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχε ισχυρό ευνοϊκό άνεμο, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Τζαμαϊκανός Κάρι ΜακΛόιντ για να κάνει άλμα στα 8,52μ. και να πάρει την πρώτη θέση.

Τα άλματα του Τεντόγλου ήταν 8,15 μ., άκυρο, 7,72 μ., 8,26 μ., 8,34 μ. και 8,36 μέτρα. Αυτή ήταν η καλύτερη πρεμιέρα του μετά από τα 8,60μ. που είχε σημειώσει τον Μάιο του 2021.

Η Κατερίνα Στεφανίδη στον πρώτο αγώνα της για την σεζόν στο επί κοντώ ξεπέρασε τα 4,63μ. με την τρίτη προσπάθεια και κατέλαβε την πέμπτη θέση στον αγώνα.

Την πρώτη θέση στο επί κοντώ πήρε η Βρετανίδα Μάλι Κόντερι με 4,73 μέτρα.

