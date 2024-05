Life

Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ θα γίνουν γονείς

Το πρώτο τους μωρό περιμένουν ο μουσικός και η σύντροφός του. Η ανακοίνωση.

Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ (Justin & Hailey Bieber) σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Εκπρόσωπος της Χέιλι επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι το μοντέλο διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

To ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με μία κοινή τους ανάρτησή του στο Instagram. Μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες και ένα μικρό βίντεο από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων του με την Χέιλι να φοράει ένα λευκό μακρύ, δαντελωτό φόρεμα Yves Saint Laurent by Anthony Vaccarello όπου διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της. Αμέσως μετά τα προσωπικά προφίλ του διάσημου ζευγαριού «πλημμύρισαν» με υπέροχες ευχές φίλων και θαυμαστών, έχοντας συνολικά ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια likes.

Ο διάσημος οίκος επιβεβαίωσε με δελτίο τύπου ότι οι Biebers ανανέωσαν τους όρκους τους στις 9 Μαΐου στη Χαβάη, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑP.

«Θα είναι σπουδαίοι γονείς και ο Τζάστιν θα συμμετέχει ενεργά. Είναι τόσο ενθουσιασμένος που θα μεγαλώσει το μωρό του. Έχουν ένα όνομα που πιστεύουν ότι είναι τέλειο. Ξεκινούν επίσης να διακοσμούν το παιδικό δωμάτιο», δήλωσε μία πηγή στο People και πρόσθεσε.

«Νιώθουν ευλογημένοι. Το μοιράστηκαν με την οικογένεια και τους στενούς φίλους τους από την αρχή».

Ο Τζάστιν και η Χέιλι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2018 σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μόλις δύο μήνες μετά τον αρραβώνα τους. Σχεδόν ένα χρόνο μετά αντάλλαξαν όρκους μπροστά σε συγγενείς και φίλους, στο Bluffton της Νότιας Καρολίνας με το πέπλο του μοντέλου να γράφει: «Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος».

