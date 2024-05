Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Σύλληψη νεαρού με εκατοντάδες κροτίδες (εικόνες)

Εκατοντάδες κροτίδες βρέθηκαν στην κατοχή του νεαρού άνδρα, ο οποίος συνελήφθη.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το απόγευμα στη Νέα Ιωνία, από το τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, ένας 20χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου που κατέχει παράνομα πλήθος κροτίδων, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 570 κροτίδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

