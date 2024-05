Κοινωνία

Μαφιόζικη δολοφονία στον Βύρωνα: Ποιο ήταν το θύμα (βίντεο)

Εν ψυχρώ δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο του Βύρωνα. Ποιος ήταν ο 32χρονος που έπεσε νεκρός.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης, ακριβώς δίπλα από μία πλατεία στον Βύρωνα, στην οποία υπήρχε αρκετός κόσμος και ενώ ο 32χρονος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, τον πλησίασε μία μηχανή. Ένας από τους επιβάτες τράβηξε όπλο και τον πυροβόλησε δύο φορές σχεδόν εξ επαφής από το μισάνοιχτο τζάμι του οχήματος με τη μία σφαίρα να τον βρίσκει στο κεφάλι. Εκεί βρισκόταν και η 37χρονη σύντροφός του. Είδε τον άνθρωπο με τον οποίο απέκτησαν παιδί να δολοφονείται.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε τον τόπο του εγκλήματος.

«Η κοπέλα, η γυναίκα ήρθε να πάρει μάλλον το παιδί που έπαιζε στην πλατεία και να πάρει και σουβλάκια από το μαγαζί και από εκεί και πέρα έγινε το συμβάν, η μηχανή πέρασε, ακολουθούσε από πίσω, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο και απευθείας έγινε η κίνηση αυτή, ο χρόνος ήταν πολύ γρήγορος», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Στην έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκαν δύο κάλυκες των 9 χιλιοστών που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να διαπιστωθεί αν το όπλο από το οποίο προήλθαν έχει χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.

Η δολοφονία του 32χρονου έγινε πρώτο θέμα στα αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης, που αναφέρονται στο παρελθόν του καθώς ο ίδιος βρέθηκε στη χώρα μας σύμφωνα με πληροφορίες για να συναντήσει την σύντροφο και το παιδί του που μένουν εδώ. Ο ίδιος έμενε μόνιμα στην Αλβανία, όπου είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει και άλλα παιδιά.

Τα Μέσα στη γειτονική χώρα μάλιστα προβάλλουν βίντεο στο οποίο όπως αναφέρουν καταγράφεται να εισβάλει με συνεργούς του και κρατώντας καλάσνικοφ σε ένα μπαρ στην πόλη Λέζα αναζητώντας τον ιδιοκτήτη του για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

