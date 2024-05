Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η υποδοχή και η διάκριση στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας

Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου βρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η θερμή υποδοχή στην Αλεξάνδρεια.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αλεξάνδρεια, συναντήθηκε στο Πατριαρχείο με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β'.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εξήρε την προσήλωση με την οποία ο Πατριάρχης, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, φέρει εις πέρας την αποστολή του ως πνευματικός καθοδηγητής του ποιμνίου στην αφρικανική ήπειρο, αποτελώντας άξιο πρεσβευτή της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Τόνισε επίσης, ότι η ελληνική πολιτεία εκτιμά την καθοριστική συμβολή του Πατριαρχείου στη διατήρηση της καλής επικοινωνίας με την αιγυπτιακή πλευρά.

Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας απονεμήθηκε από τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας η ανώτατη διάκριση του Θρόνου, ο Μεγαλόσταυρος του Αγίου Μάρκου με αστέρι. Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε σε εκθεσιακό χώρο και στη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου.

Την Πρόεδρο υποδέχθηκε στο Πατριαρχείο, ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος και 'Ανω Αιγύπτου Παντελεήμων, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου.

