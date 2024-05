Αθλητικά

Κιλιάν Μπαμπέ – Παρί Σεν Ζερμέν: Το διαζύγιο και το “αντίο” του (βίντεο)

Επισήμως εκτός της γαλλικής ομάδας ένας από τους πιο κορυφαίους παίκτες της. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Ο Κιλιάν Μπαπέ επισημοποίησε την Παρασκευή (10/5) την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν στο τέλος της σεζόν, έπειτα από επτά χρόνια στον παριζιάνικο σύλλογο, στα οποία κατέκτησε 6 τίτλους της Ligue 1, 3 Κύπελλα Γαλλίας (Coupe de France), 2 League Cup (Coupe de la Ligue) και 3 Super Cup.

Το μεγαλύτερό «απωθημένο» του, ωστόσο, παρέμεινε το Champions League το οποίο «άγγιξε» το 2020, αλλά έχασε στον τελικό απ' την Μπάγερν Μονάχου με 1-0. Ο 25χρονος άσος σε ένα τετράλεπτο μήνυμα που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram τόνισε πως την προσεχή Κυριακή (12/5), θα δώσει το τελευταίο παιχνίδι του στο «σπίτι» της Παρί, ενώ οριοθέτησε ως τελευταίο στόχο το Κύπελλο και τον τελικό της 25ης Μαΐου με τη Λιόν.

«Είναι η τελευταία μου χρονιά στην Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν πρόκειται να ανανεώσω και θα τελειώσω την παρουσία μου σε λίγες εβδομάδες, θα παίξω τον τελευταίο μου αγώνα στο Parc des Princes την Κυριακή (σ.σ. στο ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Τουλούζ)», ανακοίνωσε ο 25χρονος σούπερ σταρ στο βίντεό του, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το παραμικρό για τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του και δη τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μπαπέ:

«Γεια σε όλους, είμαι ο Κιλιάν. Θέλω να σας μιλήσω. Πάντα έλεγα ότι θα σας μιλήσω όταν έρθει ο καιρός, οπότε θέλω να σας ανακοινώσω ότι είναι ο τελευταίος χρόνος μου στην Παρί. Δεν θα ανανεώσω και η περιπέτεια θα τελειώσει σε μερικές εβδομάδες. Θα παίξω το τελευταίο παιχνίδι μου στο Parc des Princes την Κυριακή.

Τα συναισθήματα είναι πολλά. Πολλά τα χρόνια όπου είχα την τύχη και τη σπουδαία τιμή να είμαι μέλος του μεγαλύτερου συλλόγου στη Γαλλία κι ενός από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, που μου επέτρεψε να έρθω εδώ, να έχω την πρώτη εμπειρία μου σε σύλλογο με μεγάλη πίεση, να μεγαλώσω ως παίκτης φυσικά όντας δίπλα σε μερικούς από τους καλύτερους της ιστορίας, μερικούς σπουδαίους πρωταθλητές, να συναντήσω πολλούς ανθρώπους, να βελτιωθώ κι ως άνθρωπος επίσης, με όλη τη δόξα και τα λάθη που είχα.

Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες, όλους τους συμπαίκτες που είχα. Όλους τους προπονητές: τον Ουνάι Έμερι, τον Τόμας Τούχελ, τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, τον Κριστόφ Γκαλτιέ και τον Λουίς Ενρίκε, τους αθλητικούς διευθυντές Λεονάρντο και Λουίς Κάμπος που πάντα με στήριζαν. Όλα τα μέλη του συλλόγου, αυτούς που κανείς δεν βλέπει, τους ανθρώπους στη σκιά, είτε είναι οι φυσιοθεραπευτές είτε οι φροντιστές, η ομάδα απόδοσης, το επιτελείο, οι άνθρωποι των προπονητικών εγκαταστάσεων, όλους. Όλοι αυτοί οι εκπληκτικοί άνθρωποι τα έδωσαν όλα για τον σύλλογο και αξίζουν αυτής της αναγνώρισης.

Παρά τα όσα μπορούν να συμβούν εκτός γηπέδου, με τα δημοσιεύματα που αφορούν τον σύλλογο, υπάρχουν κάποιοι που τον αγαπούν και θέλουν να τον προστατεύσουν και να τον κάνουν να λάμψει. Είναι σημαντικό. Γνωρίζω ότι με όλους αυτούς τους ανθρώπους ο σύλλογος βρίσκεται σε καλά χέρια.

Είναι δύσκολο, δύσκολο. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή να το ανακοινώσω αυτό, ότι θα φύγω από τη χώρα μου, τη Γαλλία, τη Ligue1, ένα πρωτάθλημα που πάντα γνώριζα, αλλά νομίζω ότι το χρειαζόμουν αυτό, μια νέα πρόκληση, έπειτα από επτά χρόνια.

Είναι δύσκολο και φυσικά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλους. Αυτοί είναι οι φίλαθλοι. Γνωρίζω ότι δεν είμαι ο πιο εκδηλωτικός ποδοσφαιριστής. Δεν ανταποκρινόμουν πάντοτε στην αγάπη που όλοι μου δώσατε για επτά χρόνια, όμως ποτέ δεν ήθελα να κλέψω, πάντα ήθελα να είμαι αποτελεσματικός.

Η Παρί είναι ένας σύλλογος που ποτέ δεν αφήνει κάποιον αδιάφορο. Μπορούμε να την αγαπήσουμε ή να τη μισήσουμε. Έκανα την επιλογή να την αγαπήσω και το έπραξα για επτά χρόνια, με τα πάνω και τα κάτω του φυσικά, αλλά δεν μετανιώνω σε καμία στιγμή που υπέγραψα σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.

Είναι ένας σύλλογος που θα τον κρατήσω στο μυαλό μου στο υπόλοιπο της ζωής μου. Θα λέω σε όλους για μια ζωή ότι είχα την ευκαιρία να παίξω εδώ και παρότι δεν θα είμαι παίκτης του πλέον, θα βλέπω κάθε αγώνα του, επειδή είναι ένας σύλλογος που πάντα θα με ενδιαφέρει και πάντα θα παρακολουθώ από κοντά τα νέα του.

Ήμουν εγώ, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μου, αλλά προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου κατά τη διάρκεια αυτών των επτά ετών.

Πριν απ' όλα θέλω να σας πω ευχαριστώ, επειδή χωρίς εσάς δεν θα είχα ζήσει τα μισά συναισθήματα που βίωσα. Και μόνο γι' αυτό είμαι ευγνώμων για μια ζωή. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε τη σεζόν με ένα τελευταίο τρόπαιο. Να έχουμε καλές στιγμές όσο μας απομένει και πιστέψτε με ότι θα βρίσκεστε στην καρδιά μου για πάντα.

Εδώ είναι Παρίσι. Αντίο».

Ο Μπαπέ ολοκληρώνει την επταετή παρουσία του στην Παρί, ως ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία του συλλόγου με 255 γκολ σε 306 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

