Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας: Με κεκτημένη ταχύτητα… το “τριφύλι”

Με επιθετικό πλουραλισμό, η νίκη των γηπεδούχων, απέναντι στους αξιόμαχους Αχαιούς.

Με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση του στο φάιναλ φορ της Euroleague και με το... μυαλό στο Βερολίνο, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έβγαλε την... υποχρέωση στο Top 6 της Α1 Ανδρών/Basket League, επικρατώντας με 90-82 στο ρελαντί του Προμηθέα Πατρών στο ΟΑΚΑ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής.

Δίχως τους τραυματίες Κώστα Σλούκα (θλάση στη δεξιά γάμπα) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (θλάση στην αριστερή γάμπα), το «τριφύλλι» χρειάστηκε ένα μόλις δεκάλεπτο, το πρώτο, για να επιβάλει το ρυθμό του και να δώσει την ευκαιρία στον Εργκίν Αταμάν για εκτεταμένο rotation, απέναντι στους Αχαιούς, που στο 12.30΄ είδαν τον τεχνικό τους, Ηλία Παπαθεοδώρου, να αποβάλλεται με 2 τεχνικές ποινές στην ίδια φάση, λόγω διαμαρτυριών του για φάουλ του Μωραΐτη στον Πάπας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν... πρόωρα τη δουλειά και με προσήλωση στην άμυνα, περιόρισαν τους Αχαιούς στους 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας 16 πόντων (24-8 στο 10΄). Δίχως να αφήσει το... πόδι από το γκάζι στην επίθεση, το «τριφύλλι» εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 στο 16΄ (44-24) και δεν κοίταξε πίσω... Ακόμη κι όταν ο Προμηθέας μείωσε σε απόσταση αναπνοής στο 32΄ (70-68), ο Μωραΐτης βρήκε ρυθμό από τα 6,75 και 2 σερί τρίποντα επανέφερε την... τάξη.8

Ξεχώρισε ο επιθετικός πλουραλισμός του Παναθηναϊκού, που τελείωσε τον αγώνα έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Γκραντ 15, Γκριγκόνις 10, Μωραΐτης 11, Παπαπέτρου 13, Λεσόρ 15), ενώ από τους φιλοξενούμενους προσπάθησαν Ετσενίκε και Ρέινολντς με 19 και 17 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 24-8, 50-36, 68-60, 90-82

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Τζιοπάνος, Κατραχούρας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Γκραντ 15 (2), Ναν 6, Αντετοκούνμπο 1, Γκριγκόνις 10 (2), Μήτογλου 6, Καλαϊτζάκης 9, Βιλντόσα, Μωραΐτης 11 (3), Μπαλτσερόφσκι 2, Παπαπέτρου 13 (3), Λεσόρ 15, Μαντζούκας 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόνιαρης 5 (1), Χάμιλτον 6, Χρυσικόπουλος 3 (1), Ετσενίκε 19, Χέιλ 9 (1), Ρέινολντς 17 (5), Κάουαν 11 (1), Πλώτας 3 (1), Μπαζίνας, Πάπας 5 (1), Κόφι 2, Καραγιαννίδης 2.

