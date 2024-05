Κοινωνία

Μύκονος: Άγρια συμπλοκή με νεκρό και τραυματία

Φονική συμπλοκή ανάμεσα σε 25 τουλάχιστον άτομα, έξω από μπαρ στη Μύκονο.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, σε μπαρ στη Μύκονο.

Η συμπλοκή ανάμεσα σε τουλάχιστον 25 Πακιστανούς σε μπαρ στη Μύκονο έγινε το βράδυ της Παρασκευής (10/05/2024) για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο με έναν άνδρα να πέφτει νεκρός από αιχμηρό αντικείμενο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής κάποιοι έβγαλαν μαχαίρια, με συνέπεια το αιματηρό επεισόδιο να πάρει τραγική τροπή, αναφέρει το cyclades24.gr

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η τοπική Υποδιεύθυνση της Αστυνομίας.