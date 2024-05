Πολιτισμός

Εορτολόγιο – 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα Σάββατο 11 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Κυρίλλου και Μεθοδίου των εκ Θεσσαλονίκης, Ιεραποστόλων, φωτιστών των Σλάβων.

Ιερομάρτυρος Μωκίου του εξ Αμφιπόλεως (Θράκης).

Μαρτύρων Αρμοδίου και Διοσκόρου.

Οσιομάρτυρος Ολυμπίας της νεοφανούς, ασκησάσης και αθλησάσης εν τη ιερά Μονή Καρυών Θερμής της Λέσβου.

Νεομάρτυρος Αργύρη του εξ Επανωμής Θεσσαλονίκης.

Οσίου Αγγελαρίου αρχιεπισκόπου και φωτιστού Βοημίας.





Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρμόδιος, Αρμόδης

Μεθόδιος

Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Οι άγιοι Ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος, γεννήθηκαν στη συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη τον 9ο αι., από επιφανή, ευσεβή και ενάρετη οικογένεια. Μεγαλύτερος εκ των δύο ήταν ο Μεθόδιος, ο οποίος γεννήθηκε το 815, ενώ ο Κύριλλος γεννήθηκε δώδεκα χρόνια αργότερα το 827. Σε νεαρή ηλικία οι δύο αδελφοί, μετέβησαν στη Μονή Πολυχρονίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισαν τις σπουδές τους γενόμενοι υπόδειγμα μεταξύ των συμμαθητών των. Η γνωριμία τους με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φώτιο, υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξη τους. Όταν αυτοκράτορας ήταν ο Μιχαήλ ο Γ` ο Φώτιος, επέλεξε τους Κύριλλο και Μεθόδιο οι οποίοι διέθεταν ήδη μεγάλη θεολογική, φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση, ως επίσης και σοφία για να εκτελέσουν το θεάρεστο έργο της ιεραποστολής και του ευαγγελισμού των Σλάβων. Οι άγιοι με μεγάλη προθυμία και χαρά, δέχθηκαν να υπηρετήσουν το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν στο δρόμο της σωτηρίας τούς λαούς των χωρών αυτών. Για το λόγο αυτό επινόησαν το γλαγολιτικό αλφάβητο και μετέφρασαν σ` αυτό, την Αγία Γραφή και πλείστα άλλα Λειτουργικά και Θεολογικά βιβλία. Η ζωή τους και η διακονία τους βεβαίως δε ήταν απρόσκοπτη διότι οι Λατίνοι επιθυμούσαν και αυτοί να έχουν με το μέρος τους πολιτικά και εκκλησιαστικά τους Σλάβους. Μετά από πολλούς μόχθους και θυσίες, εκοιμήθηκαν ειρηνικά, ο μεν Κύριλλος το 869 στη Ρώμη, ενώ ο Μεθόδιος το 885 στη Μοραβία. Θεωρούνται και δικαίως, οι φωτισταί των Σλάβων, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

Ανατολή ήλιου: 06:17 - Δύση ήλιου: 20:25

Η Σελήνη είναι 3.5 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr

