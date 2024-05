Αθλητικά

Ρώμη: Στο νοσοκομείο ο Τζόκοβιτς - Δέχτηκε παγούρι στο κεφάλι (βίντεο)

Πώς συνέβη το περιστατικό που έστειλε στο νοσοκομείο τον διεθνούς φήμης Σέρβο τενίστα.

Λίγα λεπτά αφότου ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ολοκληρώσει νικηφόρα τον αγώνα του στο τουρνουά της Ρώμης, ο Σέρβος σταρ του τένις, στάθηκε να υπογράψει μερικά αυτόγραφα σε θεατές που βρίσκονταν στην κερκίδα, όμως... δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.

Πριν προλάβει να κατευθυνθεί για τα αποδυτήρια και την ώρα που υπέγραφε τα αυτόγραφα, ξαφνικά ένα παγούρι εκτοξεύθηκε από την εξέδρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι του του Σέρβου τενίστα.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί αλλά και τι επιπτώσεις θα έχει.

Πάντως σύμφωνα με την Corriere dello Sport το πιθανότερο είναι να πρόκειται για ατύχημα, καθώς φαίνεται να έπεσε το παγούρι από την τσάντα του φιλάθλου που βρισκόταν στην εξέδρα και που ζητούσε αυτόγραφο.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK — Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024

il momento esatto in cui #Djokovic e stato colpito da una bottiglia piena d'acqua agli #ATPRome.

probabile che la bottiglia sia partita dallo stesso gruppo di disgraziati incivili che pensano di stare allo stadio di calcio di merda e non ad un torneo internazionale di tennis e… pic.twitter.com/CWziDCNTqT — ???????????? ???????????? ???? ??? (Lanzichenecco) (@davidepollak2) May 10, 2024

