Eurovision: Η απάντηση της Σάττι, οι αποδοκιμασίες στο Ισραήλ και ο… Ολλανδός (βίντεο)

Έντονη πολιτική χροιά έχει λάβει η φετινή Eurovision με φόντο τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή.

Μπορεί η διοργανώτρια EBU να τονίζει συνεχώς τη μη πολιτική χροια στη Eurovision, όμως με τις έντονες πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν, κάτι τέτοιο δεν είναι πολλές φορές δυνατό να συμβεί.

Έτσι και φέτος, με φόντο τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού, όπως φαίνεται έχει ένα βαθύ πολιτικό χρώμα καθώς πολλές χώρες δείχνουν το φιλοπαλαιστινιακό τους ύφος, θέλοντας να μη συμμετέχει το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα. Όλα αυτά ενόσω σε πολλά πανεπιστήμια με έναρξη τις ΗΠΑ, γίνονται καταλήψεις και επεισόδια για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα.

Οι αντιδράσεις εναντίον του Ισραήλ ξεκίνησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του να συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και εντάθηκαν όταν δημοσιοποιήθηκαν οι στίχοι του τραγουδιού που θα το εκπροσωπούσε. Το κομμάτι είχε, αρχικά τον τίτλο «October Rain», ο οποίος παρέπεμπε στην πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς, τον Οκτώβριο του 2023, σε ισραηλινό φεστιβάλ μουσικής. Οι διοργανωτές ζήτησαν από το Ισραήλ να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, τόσο στον τίτλο όσο και στους στίχους που παραπέμτουν, έστω και εμμέσως, σε πολιτικά μηνύματα, και κάπως έτσι καταλήξαμε στο «Hurricane» το οποίο ερμήνευσε στον β’ ημιτελικό της Πέμπτης η 20χρονη Έντεν Γκολάν.

Μετά τον… διχασμό που είχε προκληθεί, για τη Μαρίνα Σάττι η οποία βιντεοσκοπήθηκε να είναι ιδιαίτερα νυσταγμένη και κουρασμένη κατά τη στιγμή που παρακολουθούσε τη συνέντευξη Τύπου της ισραηλινής υποψηφιότητας στο διαγωνισμό, η ελληνίδα εκπρόσωπος απαντάει για πρώτη φορά για τα χασμουρητά και τους μορφασμούς που έκανε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

Από πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρήθηκε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά ήταν μία έμμεση τοποθέτηση της καλλιτέχνιδας απέναντι στην εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Οι θεατές στο Μάλμε Αρένα αποδοκιμάζουν την απόφαση των διοργανωτών να μην επιτρέψουν την συμμετοχή του Ολλανδού και στη δεύτερη πρόβα τζενεράλε του τελικού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Μιας πρόβα την οποία παρακολούθησαν και έδωσαν τις βαθμολογίες τους οι επιτροπές των χωρών.

Η EBU, ανακοίνωσε συγκεκριμένα πως “Η έρευνα σχετικά με το σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα με τον Ολλανδό εκπρόσωπο συνεχίζεται για αυτό και αποφασίστηκε να μην του επιτραπεί η συμμετοχή κατά την διάρκεια της πρόβας τζενεράλε”.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μάλιστα, αποτυπώνουν τις αποδοκιμασίες του κόσμου, όταν βγήκε στη σκηνή η εκπρόσωπος του Ισραήλ.

if you’re having a bad day here’s eurovision crowd booing the terrorist state of israelpic.twitter.com/xD2rnttAm3 — Cemo ? (@werentfunny) May 9, 2024

Δεν έχει γίνει γνωστός ο ο λόγος που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι αφορμή αυτής της έρευνας η οποία διεξάγεται εις βάρος του είναι η συμπεριφορά του Ολλανδού τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της εκπροσώπου του Ισραήλ.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρό τσακωμό του εκπροσώπου της Ολλανδίας με φωτορεπόρτερ της ισραηλινής αποστολής.

Την ίδια ώρα δημοσιογράφοι οι οποίοι καλύπτουν τον διαγωνισμό καταγγέλουν για τραμπουκισμό συναδέλφων τους από το Ισραήλ.

Ακόμη σε αυστηρό τόνο η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας ζήτησε από τους διοργανωτές λήψη μέτρων για τα καταγγελλόμενα περιστατικά εις βάρος δημοσιογράφων.

Η ισπανική αντιπροσωπεία στη Eurovision μετέφερε στην EBU τη δέσμευσή της για την ελευθερία του Τύπου και της γνώμης και απαίτησε από την Eurovision να διασφαλίσει τον σεβασμό της

Η καλλιτέχνιδα της Ισπανίας αποδοκιμάστηκε από τους θεατές και στις δύο πρόβες που πραγματοποιήθηκαν για το μεγάλο τελικό της Eurovision, ενώ αρκετές χώρες όπως η Ισλανδία έχουν δηλώσει πως εάν αποκλειστεί η χώρα της Ολλανδίας εξαιτίας του Ισραήλ θα αποσύρουν και εκείνες τις συμμετοχές τους.

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό και όπως φαίνεται οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες μέχρι την έναρξη της μεγάλης βραδιάς.

