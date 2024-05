Κοινωνία

Νεκρό βρέφος στη Βραυρώνα - Ομολογία πατέρα: ήταν λάθος αλλά φοβήθηκα...

Τι είπε ο πατέρας του βρέφους κατά την ομολογία του για τον θάνατο του βρέφους. "Φως" στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που ανέφερε στην ομολογία του ο πατέρας του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στη Βραυρώνα.

Απαντήσεις για τα τραύματα που έφερε η σορός του βρέφους κλήθηκε να δώσει επίσης ο πατέρας στην απολογία του, ενώ αναμένεται την Δευτέρα η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο ίδιος εκτίμησε πως «τα τραύματα προκλήθηκαν όταν έριξα το βρέφος στον κάδο των σκουπιδιών ή και κατά τη αποκομιδή των σκουπιδιών από το απορριμματοφόρο και στη συνέχεια στη χωματερή» καθώς όπως υποστήριξε ούτε εκείνος ούτε η 24χρονη γυναίκα του έκαναν κακό στο βρέφος.

«Αναγνωρίζω ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα, αλλά φοβήθηκα επειδή είμαι ξένος ότι θα κατηγορηθώ για φόνο» εξήγησε.

Όσο για τη συμπεριφορά του ζευγαριού, ο γιατρός τόνισε: «Οι γονείς είχαν τεράστια απάθεια και προσπάθησαν να μας αποπροσανατολίσουν λέγοντας πως η γυναίκα είχε αποβάλει πριν από πέντε μήνες σε ένα χωράφι. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι η 24χρονη ήταν σε προχωρημένη κύηση, τουλάχιστον 7 με 8 μηνών και φυσικά ένα τέτοιο βρέφος θα μπορούσε να ζήσει, καθώς θεωρείται κλινικά βιώσιμο.

Εμείς όμως, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν γεννήθηκε ζωντανό ή νεκρό. Αυτό θα φανεί από τη νεκροψία, εάν δηλαδή βρεθεί οξυγόνο στους πνεύμονές του ή όχι».

Το χρονικό

Το βρέφος, εντοπίστηκε μέσα σε μία σακούλα έξω από τον κάδο απορριμμάτων περίπου στις 17:20. Είχε αίματα και τραύμα στο κεφαλι.

Η γυναίκα υπήκοος Νεπάλ φέρεται να ήταν 8 μηνών έγκυος και να γέννησε σε ξενοδοχείο που διέμενε το ζευγάρι ενώ χθές το βράδυ μεταφέρθηκε με αιμορραγία σε δημόσιο μαιευτήριο, χωρίς το έμβρυο. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν αν είχε γεννήσει η είχε αποβάλει. Ο σύζυγός της φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα εγκυμονούσε.

Η Αστυνομία σε έρευνα που έκανε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου διαπίστωσε ό,τι υπήρχαν παντού αίματα στο χώρο. Από στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές, προέκυψε ότι ο άνδρας κάποια στιγμή πέταξε σκουπίδια σε κάδο της περιοχής αλλά από την έρευνα που ακολούθησε μέχρι τώρα δεν εντοπίστηκε νεκρό βρέφος.

Ο πατέρας του βρέφους, παρότι αρχικά αρνούνταν τα πάντα, ομολόγησε τελικά και παραδέχθηκε ό,τι εκείνος πέταξε το έμβρυο στα σκουπίδια, υποστηρίζοντας ότι γεννήθηκε νεκρό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησε η έρευνα που κατέληξε στην χωματερή της περιοχής όπου βρέθηκε το βρέφος νεκρό με χτυπήματα στο κεφάλι.

