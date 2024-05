Πολιτική

Λοβέρδος για Μητσοτάκη: “Αγκάθια” η επίσκεψη Ράμα και η Μονή της Χώρας

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών αποκάλυψε ότι αν εκλεγεί στις Ευρωεκλογές, δεν θα εξαντλήσει την θητεία στην Ευρωβουλή.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες» και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του για τις ευρωεκλογές, Ανδρέας Λοβέρδος.

Αναφερόμενος στην αποδοχή που φαίνεται να έχει το κόμμα του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι φαίνεται σαν οι πολίτες να περίμεναν μια τέτοια κίνηση. Προσέθεσε ότι οι πολίτες που δηλώνουν ότι στηρίζουν το κόμμα, ειναι κυρίως πρώην ψηφοφόροι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, κόμματα απο τα οποία προέρχοναι κυρίως και οι υποψήφιοι στο ευρωψηφοδέλτιο των Δημοκρατών.

Σχετικά με τις πράξεις του, εφόσον εκλεγεί στην Ευρωβουλή, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε «Αν εκλεγώ εγώ θα πάω να ορκιστώ και θα μείνω για έναν χρόνο στην Ευρωβουλή. Το έχω ήδη συζητήσει για να γνωρίζουν και οι επιλαχόντες τι θα γίνει. Μετά θα γυρίσω στην Ελλάδα για να προετοιμαστούν οι Δημοκράτες για τις εθνικές εκλογές. Υπάρχουν ήδη προσκλήσεις για συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά σχήματα, προχθές υπήρξε επαφή με το σχήμα που προωθεί ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις με την μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε μεταξύ άλλων, ότι «ο Ερντογάν το είχε ανακοινώσει απο το 2019. Τώρα το άνοιξε ως τζαμί ο Ερντογάν. Τέσσερα χρόνια η Ελλάδα δεν κινήθηκε στον διεθνή χώρο, ώστε όλοι οι Υπ. Πολιτισμού να ειναι ενημερωμένοι και η ηγεσία της ΕΕ και οι ΗΠΑ να το είχαν μάθει. Τώρα είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος την ύστατη ώρα ένα θέμα που είναι εύκολα κατανοητό για έναν Υπουργό Πολιτισμού».

Για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη την Δευτέρα στην Άγκυρα για επαφές με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών είπε «δεν θα μπορούσε να του πει κανείς “μην πας στην Τουρκία”, διότι η Ελλάδα θα φανεί σαν “ταραξίας”. Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα θέσει το θέμα στον κ. Ερντογάν. Προφανώς, το διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού έχει υπολογίσει και τις πιθανές απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο Τούρκος πρόεδρος. Ελπίζω όπως θα θέσει το ζήτημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να μην λάβηει απάντηση που θα συνιστά διπλωματική ήττα για την Ελλάδα διεθνώς».

Απαντώντας για την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα και την ομιλία του προς Αλβανούς πολίτες, ανήμερα στην επέτειο σύλληψης του Φρ. Μπελέρη, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε «Στον Ερντογάν δεν επέτρεψαν να κάνει συγκέντρωση στην Γερμανία για να μιλήσει στους Τούρκους ψηφοφόρους. Ξαναλέει ο κ. Μητσοτάκης ότι ειναι “αχρείαστη” η επίσκεψη Ράμα στην Ελλάδα για να μιλήσει στους ψηφοφόρους του. Τον βλέπω αμήχανο τον κ. Μητοστάκη, πρέπει να βρει άλλο επίθετο κατ΄ αρχήν, γιατί “αχρείαστη” είπε και την μετατροπή της Μονή της Χώρας σε τζαμί».

Ο Πρόεδρος των Δημοκρατών είπε ακόμη ότι και ως δικηγόρος γνωρίζει ότι «Στην Αλβανία υπάρχουν δύο συμμορίες που έχουν άμεσες σχέσεις με δύο πολιτικά κόμματα και καθορίζουν υποθέσεις και εξελίξεις».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, σε πιο χαλαρό κλίμα αναφέρθηκε και στην πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League στο ποδόσφαιρο και στο Final 4 της Euroleague στο μπάσκετ, μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στην Μαρίνα Σάττι, που συμμετέχει απόψε στον τελικό της Eurovision, αποκαλύπτοντας ποιο τραγούδι της του αρέσει περισσότερο.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του Ανδρέα Λοβέρδου στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1:

