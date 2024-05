Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεωμαγνητική καταιγίδα: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το σπάνιο φαινόμενο (εικόνες)

Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η γεωμαγνητική καταιγίδα.

Η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που κάνει το βόρειο σέλας ορατό σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο 5, ανακοίνωσε το National Oceanic and Atmospheric.

Εικόνες από Αμερική αλλά και Ευρώπη με το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι «ακραίες» συνθήκες του G5 έφτασαν στη Γη από τον ήλιο λίγο πριν τις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής — η πρώτη γεωμαγνητική καταιγίδα τέτοιου μεγέθους από το Halloween του 2003, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Αυτή η καταιγίδα οδήγησε σε διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Μια γεωμαγνητική καταιγίδα G5 μπορεί να προκαλέσει «εκτεταμένα προβλήματα ελέγχου τάσης και προβλήματα στο σύστημα προστασίας, ορισμένα συστήματα δικτύου μπορεί να παρουσιάσουν πλήρη κατάρρευση ή διακοπή ρεύματος», σύμφωνα με την κλίμακα καταιγίδας του NOAA.

Ο Ήλιος βρίσκεται αυτήν την περίοδο κοντά στην κορύφωση της δραστηριότητάς του με βάση τον 11ετή κύκλο του. Αυτές οι στεμματικές εκπομπές μάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά κατευθύνονται προς τη Γη, προέρχονται από μια ηλιακή κηλίδα που έχει μέγεθος περίπου 16 φορές τη διάμετρο της Γης. Κινούνται με ταχύτητα πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Όταν θα φτάσουν στους αμερικανικούς δορυφόρους θα είναι δυνατόν να προβλεφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ένταση του φαινομένου, δηλαδή περίπου 20-45 λεπτά πριν φτάσει στη Γη, εξήγησε ο Σον Νταλ.

Ο Νταλ συνέστησε στους Αμερικανούς να εφοδιαστούν με μπαταρίες ή ακόμη και με γεννήτριες, όπως κάνουν για όλες τις καταιγίδες.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και μια δεκαετία εργάζονται για να προστατεύσουν καλύτερα τα δίκτυά τους, διαβεβαίωσε ο Ρομπ Στίνμπεργκ, επιστήμονας που εργάζεται στο SWPC. Επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν στις γραμμές υψηλής τάσης, όχι στις κατοικίες και σήμερα υπάρχουν συστήματα για την αποφυγή τους. Θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστεί το δίκτυο γεωεντοπισμού (GPS).

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε αρκετά σημεία σε Ευρώπη και Αμερική.

Η Βρετανία, είναι από τις χώρες που ο ουρανός γέμιζε χρώματα λόγω της καταιγίδας.

Unbeliveable.. Scene???? In Uk



The Solar geomagnatic storm triggered Northern Lights over the UK as we flew over London at mid night on Friday #Auroraborealis #NorthernLights #auroreboreale #solarstorm #SolarFlare #aurora #Eurovision2024#eurovisiongr pic.twitter.com/T81rIR0kIT

— abhishek giri (@Abhishekgiri220) May 11, 2024

Και στις ΗΠΑ, το θέαμα είναι εντυπωσιακό...

Στην Ελβετία αλλά και στη Γερμανία οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να δουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

