4 μύθοι για το Bonus Malus και η αλήθεια

To Pricefox.gr αποκαλύπτει τι πραγματικά κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, σχετικά με το σύστημα που έχει άμεση σχέση με το ύψος των ασφαλίστρων κάθε οχήματος.

Το Bonus Malus επηρεάζει άμεσα τα ασφάλιστρα του οχήματός σου. Οι παράγοντες που καθορίζουν γενικά την τιμή της ασφάλειας του αυτοκινήτου σου είναι οι εξής: Ηλικί α οδηγού

Τα χαρα κτηριστικά και η α ξί α του οχήμ α τος

Το π οσό της απα λλ α γής π ου θα επ ιλέξεις

Το ιστορικό ζημιών ( εδώ υπ άγετ αι και το Bonus Malus)

Ο τα χυδρομικός κώδικ ας

Η διάρκει α του συμ β ολ α ίου

Το επ άγγελμ α Από όλους τους παράγοντες, ο πιο παρεξηγημένος και με τους περισσότερους μύθος είναι το ιστορικό ζημιών και το Bonus Malus. Στο άρθρο αυτό, το Pricefox, η πλατφόρμα σύγκρισης κι εύρεσης της καλύτερης ασφάλειας αυτοκινήτου, ρώτησε τις ασφαλιστικές και αποκαλύπτει 4 μύθους και τι πραγματικά ισχύει σχετικά με το Bonus Malus. Μύθος 1ος: Το bonus malus αφορά τον οδηγό και όχι το αυτοκίνητο Σε αντίθεση με τη δημοφιλή άποψη, το Bonus Malus δεν αφορά τον οδηγό, αλλά το όχημα. Ένα όχημα που έχει εμπλακεί σε πολλά ατυχήματα ανήκει σε υψηλότερη κατηγορία Bonus Malus και ασφαλίζεται με αυξημένα ασφάλιστρα. Ένα τελείως ατρακάριστο όχημα ανήκει στην κατηγορία 1 και δεν επιβαρύνεται με επιπλέον ασφάλιστρα. Το Bonus Malus είναι ένα σύστημα που προσφέρει έκπτωση ή επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ενός οχήματος ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να καθορίσουν τα ασφάλιστρα. Ένα όχημα με καθαρό ιστορικό ζημιών ανήκει στην κατηγορία 1 και απολαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση από το σύστημα του Bonus Malus. Η μεγαλύτερη κατηγορία που μπορεί να ανήκει ένα αυτοκίνητο εξαρτάται από το σύστημα κάθε εταιρείας και μπορεί να είναι η κατηγορία 7 ή έως και η κατηγορία 10. Άρα η καλύτερη κατηγορία είναι η 1 και η χειρότερη η 7 (ή η 10). Όσο μεγαλύτερη η κατηγορία που ανήκει το όχημα, τόσο πιο πιθανό είναι η ασφαλιστική να αρνηθεί να ασφαλίσει το όχημα αυτό. Μύθος 2ος: Αν δεν φταις, τότε δε επηρεάζεται το bonus malus Αφού το Bonus Malus αφορά το όχημα, σε ενδεχόμενο ατύχημα δεν παίζει ρόλο η υπαιτιότητα του οδηγού. Επομένως, σε περίπτωση ατυχήματος, ανεβαίνει το όχημα κατηγορία στην κλίμακα του Bonus Malus, ανεξάρτητα από το ποιος φταίει για το ατύχημα. Με κάθε ατύχημα, ανεβαίνει το όχημα 1-2 κατηγορίες στην κλίμακα. Και για κάθε κλίμακα που ανεβαίνει το όχημα, επιβαρύνεσαι στο επόμενο συμβόλαιό σου με αυξημένο ασφάλιστρο. Δηλαδή, μόλις λήξει το συμβόλαιό σου και θελήσεις να το ανανεώσεις (ή και να αλλάξεις εταιρεία), τότε να περιμένεις ότι το ασφάλιστρο που θα πληρώσεις θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό σου, ακόμη κι αν δεν έχει αλλάξει τίποτα στους Όρους Ασφάλισης. Αν εμπλακείς σε ατύχημα, δεν έχει καμία σημασία για τις ασφαλιστικές εταιρείες αν δεν ευθύνεσαι καθόλου (όσον αφορά το Bonus Malus). Μύθος 3ος: Με τη μεταβίβαση, επανέρχεσαι στην κλίμακα του Bonus Malus Σε περίπτωση μεταβίβασης, εξαρτάται από την πολιτική της ασφαλιστικής εταιρείας αν θα επανέλθει το όχημα σε χαμηλή κατηγορία Bonus Malus. Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να επαναφέρουν σε χαμηλή κατηγορία ένα όχημα ύστερα από τη μεταβίβαση σε νέο οδηγό. Άλλες μπορεί να μην αλλάξουν την κατηγορία. Γι’ αυτό το λόγο οι ασφαλιστικές ζητούν και την ημερομηνία μεταβίβασης του οχήματος κατά τη σύναψη του συμβολαίου. Επομένως, είναι πιθανό να αγοράσεις μεταχειρισμένο όχημα με αυξημένο Bonus Malus και άρα αυξημένα ασφάλιστρα. Μύθος 4ος: Όλες οι εταιρείες προσφέρουν προστασία Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προστασία Bonus Malus. Σύμφωνα με την κάλυψη αυτή, σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, το όχημα δεν θα ανέβει στην κλίμακα του Bonus Malus κι έτσι δεν θα επιβαρυνθείς στο επόμενο συμβόλαιο με αυξημένο ασφάλιστρο. Δηλαδή αν τρακάρεις όσο είναι σε ισχύ το συμβόλαιό σου με την προστασία Bonus Malus, δεν θα ανέβει κατηγορία το όχημα και άρα δεν θα πληρώσεις αυξημένα ασφάλιστρα στην ανανέωσή σου. Η κάλυψη αυτή σε καλύπτει για πεπερασμένο αριθμό ατυχημάτων, συνήθως 1-2 ανάλογα την εταιρεία. Αν ξεπεράσεις όμως ξεπεράσεις αυτόν τον αριθμό ατυχημάτων, τότε θα αυξηθεί η κατηγορία του οχήματος. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία σε καλύπτει για ένα ατύχημα ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο κι εσύ εμπλακείς σε δύο ατυχήματα, τότε η κατηγορία του οχήματος θα ανέβει στην κλίμακα του Bonus Malus. Αυτή η κάλυψη όμως δεν την είναι διαθέσιμη σε κάθε ασφαλιστική, ούτε μπορείς να τη ζητήσεις. Ή την παρέχει η ασφαλιστική σου ή όχι. Στο Pricefox.gr οι εταιρείες που προσφέρουν την κάλυψη αυτή είναι οι εξής: