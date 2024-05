Πολιτισμός

Μονή της Χώρας: το διάβημα της Ελλάδας και η πρώτη προσευχή

Η Αθήνα κλιμακώνει τις αντιδράσεις της με διάβημα προς την UNESCO, για την μετατροπή του ιστορικού μνημείου της ορθοδοξίας σε τζαμί.

Με διάβημα προς την UNESCO κλιμακώνει τις αντιδράσεις η Αθήνα για την απόφαση των τουρκικών Αρχών για μετατροπή της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε μουσουλμανικό τέμενος.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Γιώργος Κουμουτσάκος συναντήθηκε χθες με τον Ερνέστο Οττόνε Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO, αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού καθώς και με στελέχη του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το διάβημα έγινε σήμερα, πρώτη ημέρα λειτουργίας της UNESCO μετά τις αργίες των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της μετατροπής της Μονής της Χώρας σε τέμενος και της παραβίασης του χαρακτήρα ενός μνημείου της UNESCO που είναι απαράμιλλης πολιτιστικής αξίας και αποτελεί πολύτιμο τμήμα της κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος εξέφρασε τις έντονες ελληνικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής όσον αφορά στη φθορά και στην αλλοίωση του ίδιου του μνημείου, καθώς και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της οποίας είναι φορέας επί αιώνες.

Επεσήμανε ακόμη ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της UNESCO δεσμεύτηκε σύμφωνα με διπλωματικές για την σε βάθος εξέταση του ζητήματος από την UNESCO σύμφωνα τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οργανισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει χαρακτηρίσει την απόφαση για την μετατροπή της ιστορικής Μονής της Χώρας, στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί, παντελώς αχρείαστη. Επιπλέον ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, την αποκαλεί απογοητευτική και η ελληνική διπλωματία ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα θα τεθεί και εκ του σύνεγγυς στην τουρκική ηγεσία τη Δευτέρα το απόγευμα, στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Χθες, Παρασκευή, εκατοντάδες μουσουλμάνοι προσκηνυτές προσήλθαν στη Μονή της Χώρας, για την πρώτη προσευχή μετά τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί.

Τη λειτουργία του περικαλλούς βυζαντινού ναού της Κωνσταντινούπολης ως μουσουλμανικό τέμενος εγκαινίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την περασμένη Δευτέρα, σε ειδική τελετή στην οποία είχε συνδεθεί απ’ ευθείας από το προεδρικό μέγαρο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στον περιορισμένο χώρο του καθολικού του ναού χωρούν λίγοι προσκυνητές, με αποτέλεσμα αρκετοί που ήρθαν για προσευχή κατέλαβαν τον εξωτερικό χώρο γύρω από το μνημείο. Ο εσωτερικός χώρος είχε ήδη γεμίσει μισή ώρα πριν από την προσευχή.

