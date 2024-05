Κοινωνία

Κατασκοπεία: Καταδίκη για τον Γραμματέα του τουρκικού προξενείου και τον μάγειρα

Η πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας εξετάστηκε και στο Εφετείο, το οποίο καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους.

Ενόχους όπως και πρωτοδίκως έκρινε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου και τους δύο κατηγορούμενους στην πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας και συγκεκριμένα έναν 36χρονο γραμματέα του τουρκικού προξενείου κι έναν 53χρονο πρώην μάγειρα του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ Σταύρος».

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι κατασκοπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με κοινό ενιαίο σκοπό χρήσης για διαβίβαση κρατικών απορρήτων σε άλλον με σκοπό την πρόκληση κινδύνου στα συμφέροντα του κράτους.

Το πρωτόδικο δικαστήριο, όπως έγραψε η «δημοκρατική», τους έκρινε αθώους για τα αδικήματα της υποστήριξης πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και για παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και στους δύο κατηγορούμενους και επέβαλε ποινή κάθειρξης 5 ετών στον 36χρονο και ποινή φυλάκισης 4 ετών στον 53χρονο.

Η ποινή του πρώτου δεν ανεστάλη αρχικώς, ενώ στην πορεία με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου έγινε δεκτό σχετικό αίτημα που υπέβαλε και αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, στην δίκη που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, ταυτίστηκε με την καταδικαστική εισήγηση της Εισαγγελέως της έδρας, επέβαλε στον πρώτο την ίδια ποινή, δεν του αναγνώρισε επιπλέον ελαφρυντικά, ενώ σε ότι αφορά την αναστολή της ποινής του το αίτημα που υπέβαλε δεν ικανοποιήθηκε και οδηγείται στις φυλακές.

Η πρωτόδικη ποινή του δεύτερου μειώθηκε κατά ένα έτος. Σημειώνεται ότι ο 53χρονος κατηγορούμενος δεν ποαρέστη στην δίκη στο Εφετείο και εκπροσωπήθηκε δια πληρεξουσίου. Ο 36χρονος από την άλλη απολογούμενος αναφέρθηκε εισαγωγικά πως γεννήθηκε στην Κομοτηνή και σπούδασε μαθηματικός, πως υπηρέτησε στον Ελληνικό στρατό και απολύθηκε τον Αύγουστο του 2009 ενώ τον Απρίλιο του 2012 μετά από εξετάσεις κρίθηκε κατάλληλος και προσελήφθη ως γραμματέας στο προξενείο της Τουρκίας στην Ρόδο. Επεσήμανε ότι τελεί μετά την σύλληψη του σε αναστολή από την εργασία του και ότι είναι έγγαμος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που του αποδίδεται και υποστήριξε ότι οι σχέσεις του με τον συγκατηγορούμενο του, από την απολογία του οποίου βρέθηκε κατηγορούμενος ήταν κοινωνικές και ανθρώπινες και δεν υπέκρυπταν κάτι άλλο. Ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση εις βάρος του διογκώθηκε λόγω της εργασίας του ως γραμματέας του Τουρκικού προξενείου αν και δεν έδωσε εξηγήσεις για τους λόγους που βρέθηκε και ανακτήθηκε σε κινητό του τηλέφωνο κατόπιν ελέγχου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών φωτογραφία πολεμικού πλοίου της Ελλάδας που είχε τραβηχτεί από την οθόνη άλλου κινητού.

Στην έκθεση της η ΔΕΕ αναφέρει ότι ήταν η οθόνη του κινητού του συγκατηγορούμενου του πράγμα που ο 36χρονος αρνήθηκε κι ενώ ερωτήθηκε κατ’ επανάληψη από τον Πρόεδρο της έδρας δεν μπόρεσε να προσδιορίσει σε ποιόν ανήκε τότε το κινητό που φωτογράφησε ούτε και για τον λόγο αυτής της φωτογραφίας αναφέροντας μόνο ότι δεν θυμάται. Ο 53χρονος στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης αποδέχθηκε ότι κατέγραφε από το πλοίο όπου εργαζόταν τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις και ότι προωθούσε το υλικό στον συγκατηγορούμενό του.

Οπως είχε υποστηρίξει ο 53χρονος, ο 36χρονος του ζήτησε να του μεταφέρει τις πληροφορίες τηλεφωνικά και όχι με γραπτά μηνύματα για να μην αφήνει ίχνη των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, στις τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιούσε συχνά την εφαρμογή «whats up». Ανέφερε μάλιστα ο 53χρονος ότι ο 36χρονος ήταν πολύ φορτικός και τον έπεισε τελικά να του μεταφέρει πληροφορίες που του ζητούσε, πράγμα που ισχυρίζεται ότι έπραξε μόνο δύο φορές μέσα στον μήνα Οκτώβριο. Ανέφερε ότι η τελευταία διά ζώσης συνάντηση με τον κατηγορούμενο ήταν στις 6 Νοεμβρίου 2020. Τότε του ζήτησε εκ νέου να συνομιλούν μέσω “whats up” και να σβήσει όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει και που περιείχαν κυρίως ερωτήσεις για τις κινήσεις πολεμικών πλοίων στο Καστελλόριζο. Την επομένη του απέστειλε ένα πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Και ενώ ο κατηγορούμενος 53χρονος είχε παραδεχθεί αρχικώς την εμπλοκή του δίνοντας και λεπτομέρειες για τις συναντήσεις του με τον συγκατηγορούμενό του, ενώπιον της Ανακρίτριας ανασκεύασε την προανακριτική του απολογία. Σε ερωτήσεις για τις αναντιστοιχίες με την προανακριτική του ομολογία παραδέχθηκε ότι έδωσε τις πληροφορίες στον συγκατηγορούμενό του για τα πλοία και τους φαντάρους και ότι η τελευταία φορά που το έκανε ήταν στις 7 Νοεμβρίου 2020. Στο πρωτόδικο δικαστήριο επεδίωξε απολογούμενος να πείσει ότι δεν θυμάται και να ανασκευάσει όλα τα όσα είχε ισχυριστεί στην προδικασία.

Στη συσκευή του κινητού του 36χρονου φαίνονται αποθηκευμένα αρχεία εικόνας μεταξύ των οποίων και τρεις φωτογραφίες πλοίων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, με λήψεις από 6.11.2020 και από υψομετρική διαφορά, ώστε να είναι εμφανής ο εξοπλισμός και ο οπλισμός τους πάνω σε αυτά. Το ό,τι καταγράφονται οι αριθμοί των πλοίων και οι θέσεις τους προκύπτει, από το γεγονός ότι ο 36χρονος σε μήνυμα που απέστειλε στον 53χρονο την 3/11/2020 και ώρα 07:55 ζητά πληροφορίες για την θέση του σκάφους Ρ32 με το εξής γραπτό κείμενο «Το σκάφος Ρ32 δεν είναι ορατό στο σημείο. Είναι σωστός ο αριθμός;», ενώ ο 53χρονος του απάντησε την 08:20’μμ της ίδιας με το εξής κείμενο μηνύματος «Δεν φαίνεται εντελώς επειδή είναι σκοτεινά». Εν συνεχεία, ο 36χρονος χρησιμοποιώντας την συσκευή του κινητού τηλεφώνου του, περιηγείται στο διαδίκτυο τουλάχιστον από 09:48:27 μμ της 3.11.2020 στην επίσημη ιστοσελίδα του πολεμικού ναυτικού προφανώς αναζητώντας το προαναφερόμενο σκάφος.

