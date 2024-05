Υγεία - Περιβάλλον

Αρθροσκόπηση γόνατος: Αντιμετωπίζει τον πόνο;

Πόσο δραστική είναι η αντιμετώπιση των πόνων στο γόνατο, μέσω της αρθροσκόπησης, τις ιδιαιτερότητες της οποίας, πολλοί ασθενείς ακόμη αγνοούν.

Υπάρχουν φορές που ο πόνος στο γόνατο δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα αρκετών αθλητών και μη, με αποτέλεσμα ο ασθενής, σε πολλές συζητήσεις με το περιβάλλον του να αναρωτιέται για το εάν η αρθροσκόπηση στο γόνατό του, είναι η σωστή λύση του προβλήματος του.

«Η αρθροσκόπηση του γόνατος αντιπροσωπεύει την πλέον συχνότερη ορθοπαιδική επέμβαση στις μέρες μας. Με τη χρήση αυτής της προηγμένης τεχνικής, οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί, προσφέρουν μια ελάχιστης επεμβατικότητας χειρουργική λύση, συγκριτικά με την παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική επέμβαση, υποσχόμενοι ένα ανώδυνο χειρουργείο, ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα, στις όποιες αθλητικές δραστηριότητες και με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που υπερτερούν των παλαιότερων ανοικτών μεθόδων», επισημαίνει ο κ. Ανδρέας Α. Καραγιάννης Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Α' Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Metropolitan General.

«Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα της και τα καλά ποσοστά επιτυχίας της, είναι λογικό το ότι πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν της ιδιαιτερότητες αυτής της χειρουργικής διαδικασίας, όπως και την τεχνογνωσία που απαιτείται ώστε να επέλθει το βέλτιστο αποτέλεσμα», προσθέτει.

Τι είναι η αρθροσκόπηση;

«Η αρθροσκόπηση αποτελεί μια εξαιρετικά συχνή χειρουργική παρέμβαση, ελάχιστης επεμβατικότητας, που εφαρμόζεται από ορθοπαιδικούς χειρουργούς, με σκοπό να διαγνώσουμε αλλά και να θεραπεύσουμε προβλήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό μιας άρθρωσης.

Πραγματοποιείται με την εισαγωγή ενός εξειδικευμένου οργάνου, του αρθροσκοπίου, στο εσωτερικό της άρθρωσης του γόνατος, σε συγκεκριμένη ανατομική θέση της εκάστοτε άρθρωσης, μέσω μιας μικρής οπής στο δέρμα, την οποία αναφέρουμε ως πύλη εισόδου.

Το αρθροσκόπιο το συνδέουμε με μια πηγή ψυχρού φωτισμού και με μια κάμερα, οπότε ο εσωτερικός κόσμος της άρθρωσης προβάλλεται στην οθόνη μιας ειδικής τηλεόρασης, οπότε μπορούμε να δούμε με λεπτομέρεια και σε μεγέθυνση το εσωτερικό της άρθρωσης. Εισάγουμε μέσα στην άρθρωση υγρό, προκαλώντας διαστολή της άρθρωσης, ώστε τα εργαλεία που εισάγουμε να κινούνται ευκολότερα εντός αυτής, οπότε δεν προκαλείται τραυματισμός των στοιχείων της άρθρωσης, ενώ στη συνέχεια εισάγουμε εργαλεία, μεγέθους μικρού μολυβιού (σε διάμετρο), ώστε να ψηλαφήσουμε, ελέγξουμε και να αντιμετωπίσουμε τις όποιες βλάβες υπάρχουν στην άρθρωση. Βλάβες όπως ρήξη μηνίσκων, χόνδρινες βλάβες, ρήξη προσθίου και οπίσθιου χιαστών συνδέσμων, εξάρθρημα της επιγονατίδας, κατάγματα, είναι βλάβες που θεραπεύονται αρθροσκοπικά, με σημαντικότερο όφελος για τον ασθενή, νοσηλεία 24ώρου, ελάχιστο πόνο και ταχύτερη αποθεραπεία, συγκριτικά με τις ανοικτές χειρουργικές μεθόδους», εξηγεί ο κ. Καραγιάννης.

Ενδείξεις για αρθροσκόπηση γόνατος

«Η μέθοδος ενδείκνυται διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά για μια πλειάδα προβλημάτων του γόνατος, όπως:

Ρήξη μηνίσκων

Ρήξη συνδέσμων

Χόνδρινες βλάβες στο γόνατο

Εξάρθρημα της επιγονατίδας

Αποσπαστικά κατάγματα των κνημιαίων ακανθών

Υμενίτιδες γόνατος, ελεύθερα τεμάχια

Δυσκαμψία γόνατος (αρθρωίνωση), με έλλειμμα στην έκταση ή και στην κάμψη

Ανεξήγητος πόνος στο γόνατο που επιμένει ή πόνος που επιμένει μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος

Η αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος αντιμετωπίζει οξείς τραυματισμούς και κακώσεις μετά από αθλητική δραστηριότητα, παρέχοντας ταχεία αποκατάσταση και ανακούφιση από τον πόνο.

Επίσης λόγω χρόνιων προβλημάτων του γόνατος, με υποτροπιάζοντες υδράρθρους, πόνο και χωλότητα κατά τη βάδιση και συνεχιζόμενο πόνο ηρεμίας ή και νυκτερινό, όπως στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, όταν η συντηρητική αντιμετώπιση δεν έχει αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, η αρθροσκόπηση έχει τη θέση της, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια. Ο ελάχιστα επεμβατικός χαρακτήρας της επιτρέπει, στον έμπειρο ορθοπαιδικό χειρουργό, να επεμβαίνει με ακρίβεια, να ελαχιστοποιεί τη νοσηρότητα του ασθενούς, να πετυχαίνει τη λύση στο πρόβλημά του και να τον διευκολύνει στην ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές του δράσεις», τονίζει ο ειδικός.

Αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση γόνατος

«Τα θεμέλια μιας επιτυχημένης αρθροσκοπικής χειρουργικής στο γόνατο, αποτελούν ο γνώστης και εξειδικευμένος στην αρθροσκοπική χειρουργική ορθοπαιδικός χειρουργός, ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, η άρτια συνεργασία μεταξύ των χειρουργών και αναισθησιολόγου, η λήψη πλήρους ιστορικού, η σωστή προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς, ο απαραίτητος απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφίες, αξονική ή και μαγνητική τομογραφία γόνατος) και τέλος ένα άρτια δομημένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, ενδυνάμωσης και αποκατάσταση στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, εξατομικευμένο στον εκάστοτε ασθενή και στη βλάβη που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά.

Σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο αποκατάστασης, η συνεχής επαφή με το θεράποντα, η συνεχής εκτίμηση και οι εξατομικευμένες προσαρμογές, διασφαλίζουν το ότι ο κάθε ασθενής θα λάβει το μέγιστο αυτής της χειρουργικής μεθόδου», καταλήγει ο κ. Καραγιάννης.

Πιθανές επιπλοκές

Η εκπαίδευση, η “αρθροσκοπική ικανότητα”, οι πολλές ώρες «πτήσεις» του χειρουργού, η τεχνογνωσία, ο σύγχρονος και απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση και ακρίβεια μιας αρθροσκοπικής επέμβασης, μειώνοντας τις πιθανές επιπλοκές της μεθόδου όπως:

Φλεγμονή

Αρθροίνωση (εντοπισμένη ή γενικευμένη)

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

Αγγειακές ή νευρολογικές επιπλοκές λόγω της πλημμελούς χρήσης των αρθροσκοπικών εργαλείων

Σύνδρομο διαμερίσματος, λόγω της χρήσης της ισχαίμου περίδεσης ή και της αρθροσκοπικής αντλίας

Αλλά και δευτεροπαθής οστεονέκρωση, απότοκος ιατρογενούς βλάβης του αρθρικού χόνδρου.