Μητσοτάκης: "Καμπανάκια" για Βόρεια Μακεδονία, Μονή της Χώρας και επίσκεψη Ράμα

Σαφείς προειδοποιήσεις προς τα Σκόπια για την Συμφωνία των Πρεσπών. Τι είπε για τον Ερντογάν και την Μονή της Χώρας. Τι τονίζει για τον Ράμα. Τι απαντά για την ακρίβεια.

Αυστηρό και σαφές μήνυμα στη νέα πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας «θα έχουμε ζητήματα αν όσα ακούστηκαν προεκλογικά, ακουστούν και μετεκλογικά».

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα θέσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ζήτημα της Μονής της Χώρας και της μετατροπής της σε τζαμί και πρόσθεσε ότι «είναι καλύτερα να μιλάμε με την Τουρκία, παρά να είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αναλυτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με την επίσκεψη στην Άγκυρα και την συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε "Φαίνεται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να έχουν μπει σε πιο ήρεμα νερά. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό. Υπάρχει πρόοδος, που όμως δεν μπορεί να ακυρώσει ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Επειδή διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και να συζητούμε. Η ενέργεια για τη Μονή της Χώρας ήταν αχρείαστη, η Μονή της Χώρας είναι παγκόσμιο μνημείο. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο σχετικά με τον χρονισμό αυτής της απόφασης, είχε αποφασισθεί από το 2000. Μου δίνει τη δυνατότητα να θέσω το ζήτημα".

"Οι ένοπλες δυνάμεις είναι σήμερα σε πολύ πιο ισχυρή θέση σε σχέση με το 2019 και αναπτύξαμε ισχυρές συμμαχίες. Η χώρα είναι πολύ πιο ενισχυμένη αμυντικά και πολιτικά σε σχέση με την Τουρκία. Πρέπει να γίνει εμπέδωση του καλού κλίματος. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε παρά τις δυσκολίες. Για παράδειγμα, το μεταναστευτικό που ήταν το μείζον θέμα το 2019. Αντί για παράνομους μετανάστες, τώρα από την Τουρκία έχουμε νόμιμους τουρίστες με το πρόγραμμα της visa. Δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή με το δάχτυλο στη σκανδάλη", προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς για την επίσκεψη Ράμα και την ομιλία στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός απάντησε μεταξύ άλλων, ότι "η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Η χώρα δεν θα μπορούσε να εμποδίσει έναν ηγέτη να κάνει μια ιδιωτική επίσκεψη και να μιλήσει στους ομοεθνείς του".

Σχετικά με την επικράτηση του VMRO στις εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφή μηνύματα επεσήμανε "παρακολουθώ με προβληματισμό κάποιες από τις δηλώσεις αξιωματούχων του VMRO και θα περιμένω την επίσημη τοποθέτηση του εντολοδόχου πρωθυπουργού για να δω πώς θα αναφερθεί στην ονομασία της χώρας του. Προσωπικά είχα διαφωνήσει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δέχθηκα, όμως, τη συμφωνία στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους και αναγνώρισα ότι, παρά τη διαφωνία μου, οφείλω να τη σεβαστώ. Οι ίδιες απαιτήσεις υπάρχουν και τώρα από την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Θέλω να ελπίζω ότι αυτά που ακούστηκαν προεκλογικά, δεν θα ακουστούν και μετεκλογικά. Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε ζητήματα".

Για την οικονομία και την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι πρωταγωνίστρια της ακρίβειας και επανέλαβε ότι η χώρα δημοσιονομικά δεν αντέχει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, εκτός, όπως είπε, κι αν η αντιπολίτευση προτείνει άλλους φόρους.

Ερωτηθείς για τα δηλωθέντα εισοδήματα και την φοροδιαφυγή απάντησε "κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όποιος νομίζει μπορεί να προσφύγει και να αποδείξει ότι τα εισοδήματα που δηλώνει είναι τα πραγματικά. Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές αποδίδει. Μπορεί να έχουμε υποστεί και κάποιο πολιτικό κόστος γι' αυτές τις παρεμβάσεις. Από το 2019 μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, μειώσαμε φόρους στις γονικές παροχές, την έκτακτη εισφορά, η φορολογική μας πολιτική είναι στήριξη της μεσαίας τάξης. Υπάρχει προοδευτικότητα στη φορολογική κλίμακα, θεωρώ ότι η προοδευτική φορολόγηση είναι δίκαιη. Δεν μπορεί στην παρούσα κατάσταση να δοθούν 13ος και 14ος μισθός στους συνταξιούχους ούτε να μειωθούν οι φορολογικές κλίμακες. Οι εργοδοτικές εισφορές και η μείωσή τους είναι στόχος της κυβέρνησης".

"Όταν οι τιμές θα αρχίσουν να υποχωρούν, θα πρέπει να τις συγκρίνουμε με τις μόνιμες αυξήσεις μισθών. Και συμπληρωματική επιδοματική πολιτική για τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας την οικογενειακή πολιτική", είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως "΄όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο αυξάνεται η δύναμη του εργαζόμενου. Πρέπει να πληρώνει περισσότερα η επιχείρηση. Θα έχουμε οργανωμένες μετακλήσεις για εργαζομένους από το εξωτερικό, Ινδία, Αίγυπτο. Στον τουρισμό, οι εργοδότες μπορούν να πληρώσουν περισσότερο. Να τηρούν την εργασιακή νομοθεσία. Οι συνταξιούχοι που εργάζονται είναι 80.000 από 30.000".

Για τις εκλογές και το κυβερνητικό έργο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκρίθηκε πως "Το 41% είναι ποσοστό μεγάλης ευθύνης. Μας έδωσαν οι Έλληνες μεγαλύτερο ποσοστό γιατί πίστεψαν αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Σχέδιο πολυδύναμου εκσυγχρονισμού της χώρας. Οι αλλαγές που δρομολογούμε είναι μεγάλες αλλαγές, δεν πατάμε απλώς ένα κουμπί. Έχουμε πολύ σκληρές αντιστάσεις από το βαθύ κράτος που πρέπει να ξεπεράσουμε. Θέλουμε κάποιον χρόνο αυτές οι αλλαγές. Εγώ ζήτησα μια τετραετία για να τις κάνω".

Για τις αιτιάσεις περί αλαζονείας, απάντησε πως "Κυρίαρχος είναι ο λαός, έχω ατζέντα 4ετίας, είναι αλαζονικό να μιλάμε από τώρα για τις εκλογές του 2027, τότε θα γίνουν εκλογές. Κάθε κόμμα εξουσίας διεκδικεί να ξανακερδίζει τις εκλογές με τον αρχηγό του".

Αναφορικά με τις Ευρωεκλογές σχολίασε ότι "Θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές. Όσα θα γίνουν στην Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την πατρίδα μας. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη που προσπαθεί να βρει τα πατήματα της. Η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια και η ΝΔ πρέπει να είναι ισχυρή. Δύο παραδείγματα, το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα υπάρξει επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης; Θα έχουμε ένα κοινό Αμυντικό Ταμείο; Κάποιες χώρες είχαν επαναπαυτεί ότι θα υπάρχει πάντα το κοινό ταμείο του ΝΑΤΟ, αλλά θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μια πυραυλική ομπρέλα από την οποία και η Ελλάδα θα είναι ωφελημένη;".

Συμπλήρωσε ότι "Έχουμε μια αντιπολίτευση που λέει στείλτε μήνυμα να πέσει η κυβέρνηση. Αποσταθεροποιήστε την κυβέρνηση. Μην αφήσετε με άλλα λόγια την κυβέρνηση να υλοποιήσει το πρόγραμμα της. Το μήνυμα που πρέπει να στείλουν οι πολίτες είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει η εντολή που πήραμε στις εθνικές εκλογές και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αστάθειας, μόνο κακό θα κάνει στη χώρα", ενώ άφησε αιχμές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι "έχουν επανακάμψει φωνές σκληρής πόλωσης που μας παραπέμπουν στο 2012 και στις πλατείες των αγανακτισμένων και με ένα λεξιλόγιο που είχαμε αφήσει πίσω μας. Δεν μας αξίζει αυτό. Ο λαός έχει πάρει τα μαθήματα της κρίσης και της χρεοκοπίας. Για το Θεό, θα γυρίσουμε πίσω στο 2012 και στο 2015, σε αυτό το επίπεδο τοξικότητας";

Στην ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αριστερό πρόσημο, ο κ.Μητσοτάκης είπε "Όλα αυτά θα προϋπέθεταν ένα πολιτικό περιεχόμενο, δυσκολεύομαι να το αναζητήσω. Κινούμαστε σε ένα επίπεδο που συνδυάζει τοξικότητα με έναν τελείως απλοϊκό λόγο, δεν ξέρω αν μπορώ να αναζητήσω πολιτικό πρόσημο. Πολύ απολιτίκ τοξικός λαϊκισμός που μπορεί να απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι θυμωμένοι. Προσωπικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αναλώσω ενέργεια να απαντώ σε αυτού του είδους τις επιθέσεις που έχουν και έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά".

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον κλάδο της Υγείας, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι "300 εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνουν για να ξαναφτιάξουμε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Στο Αττικόν θα είναι έτοιμα τα νέα ΤΕΠ. Στη Χίο, ήρθε ο δήμαρχος των Ψαρρών και μου είπε ότι με χρήματα του Ταμείου φτιάχνουμε σύγχρονο ιατρείο. Οι προσλήψεις στην Υγεία γίνονται, έχουμε μια δυσκολία δομική, έχουμε καθυστέρηση λόγω του ΑΣΕΠ που λειτουργεί με αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αλλά και πολύ αργούς ρυθμούς".

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, η κυβέρνηση αποδέχεται την πάγια τουρκική προσπάθεια περί "πολιτικής επίλυσης διαφορών". Δηλαδή, «επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών (…) από τις συζητήσεις των δύο χωρών, είτε υπό την εποπτεία κάποιου Οργανισμού, είτε κάποιας ισχυρής χώρας, είτε της Ε.Ε», αντί για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ. Αν δεν το διαψεύσει άμεσα η κυβέρνηση θα είναι υπόλογη για μια εθνικά επιζήμια στρατηγική αλλαγής των πάγιων θέσεων της χώρας, που απεμπολεί τα εθνικά συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να διευκρινίσει άμεσα στον ελληνικό λαό τους λόγους για οποίους όχι μόνο δεν προωθεί μια συγκροτημένη στρατηγική στα ελληνοτουρκικά, αλλά τηρεί στάση υποβάθμισης και αφωνίας απέναντι στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις, επαναπαυόμενη στο "θετικό κλίμα" της Διακήρυξης των Αθηνών».

Το ΚΚΕ σχολιάζει πως «Την ώρα που η ακρίβεια σπάει κόκαλα, ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί από τη μια να εμφανίσει μια εικονική πραγματικότητα που προσβάλει τη νοημοσύνη του λαού κι από την άλλη να εξωραΐσει την πολιτική της φοροληστείας, της καθήλωσης των μισθών στα προ 15ετιας επίπεδα, του εξαναγκασμού των συνταξιούχων να εργάζονται και μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου για να συμπληρώσουν το εισόδημα τους. Οι δε «σωτηρίες» επενδύσεις δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ, όπου επιχειρείται να ολοκληρωθεί το έγκλημα με την απόλυση όλων των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι απέναντι σε αυτήν την πολιτική, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ και έχει τη σφραγίδα της ΕΕ της εκμετάλλευσης, των ματωμένων πλεονασμάτων και των πολεμικών δαπανών, όπως ουσιαστικά παραδέχτηκε και ο κύριος Μητσοτάκης, απάντηση δεν μπορούν να δώσουν τα κόμματα που έχουν ως «σημαία» την «ευρωπαϊκή κανονικότητα». Μόνη λύση είναι η σύγκρουση με αυτήν την πολιτική, για κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Αυτό περνά μέσα από την αποδυνάμωση τόσο της κυβέρνησης, όσο και των άλλων κομμάτων της ΕΕ και τη μεγάλη ενίσχυση του ΚΚΕ».

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση της αναφέρει «Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα παραδέχθηκε ότι είναι ο πρωθυπουργός της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής. Το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων μειώνεται αλλά ο κ. Μητσοτάκης τους λέει ότι είναι καλά γιατί "παίρνουν και μαύρα". Μόνη λύση η ετήσια αύξηση του κατώτατου μισθού τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού και η καθολική εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο να ζητούν καλύτερους μισθούς, τους καλούμε να το πουν και στην κάλπη. Να δώσουν φωνή στο δίκιο τους».

