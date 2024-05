Κοινωνία

Νεκρό βρέφος στη Βραυρώνα: Η στιγμή που ο πατέρας το πετάει στα σκουπίδια (βίντεο - ντοκουμέντο)

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο πατέρας του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στη χωματερή, να το πετά στα σκουπίδια.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο πατέρας πετάει το βρέφος στα σκουπίδια, στην Βραυρώνα, έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο που είναι από τις κάμερες κλειστού κυκλωματος ξενοδοχείου, φαίνεται καρέ-καρέ η "διαδρομή" του άνδρα από το ματωμένο δωμάτιο προς τον κάδο απορριμάτων [ου πέταξε το βρέφος.

Όπως φα;ίνεται, ο άνδρας από το Νεπάλ να κρατά στο αριστερό του χέρι δύο σακούλες -στη μία εκ των οποίων βρίσκεται το νεκρό βρέφος- και να τις αποθέτει σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Ο πατέρας του νεκρού βρέφους οδηγείται στον εισαγγελέα, καθώς του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ανέφερε στην ομολογία του -παρότι αρχικά αρνούνταν τα πάντα- πως εκείνος πέταξε το βρέφος στα σκουπίδια, υποστηρίζοντας ότι γεννήθηκε νεκρό.

Η γυναίκα υπήκοος Νεπάλ φέρεται να γέννησε σε ξενοδοχείο που διέμενε το ζευγάρι ενώ χθες το βράδυ μεταφέρθηκε με αιμορραγία σε μαιευτήριο. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν αν είχε γεννήσει η είχε αποβάλει. Η μητέρα, νοσηλεύεται φρουρουμενη.

Ο σύζυγός της μετά την αποκάλυψη του φρικτού αυτού γεγονότος φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα εγκυμονούσε.

Τη Δευτέρα (13/5) αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή που φαίνεται ότι θα ρίξει "φως" στην υπόθεση.

