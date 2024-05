Πολιτική

“Χειρόγραφα” του Ιησού: Η απάντηση Γεωργιάδη στον Κασσελάκη

Μαίνεται η κόντρα του Υπ. Υγείας με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζήτησε την αποπομπή του Άδωνι Γεωργιάδη από την Κυβέρνηση.

Σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και στον Στέφανο Κασσελάκη πυροδότησε ένα βιβλίο με κείμενα που αποδίδονται στον Ιησού.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε την αποπομπή του Άδωνι Γεωργιάδη από την Κυβέρνηση, θυμίζοντας την φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Κυριάκου Βελόπουλου ότι συνιστά πράξη «μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης» το να πουλάς δήθεν "χειρόγραφα' του Ιησού.

«Η αλαζονεία του “41%” είναι που κρατάει όλους αυτούς τους απίθανους στο κυβερνητικό άρμα» υποστήριξε ο κ. Κασσελάκης που επιτίθεται στον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως «τοποθετήθηκε στο υπουργείο υγείας με έναν στόχο: Τη διάλυση του ΕΣΥ προκειμένου το σύστημα υγείας να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως. Όμως δε θα το πουλήσουν για “μόνο 20 ευρώ” όπως το βιβλίο με τις δήθεν επιστολές. Η Υγεία είναι γι’ αυτούς business […] Ας δουν οι άνθρωποι του προοδευτικού κέντρου, που παγιδεύτηκαν ψηφίζοντας ΝΔ, ποιος διαχειρίζεται την υγεία τους».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρέθεσε απόσπασμα από παλαιά εκπομπή με τον κ. Γεωργιάδη να διαφημίζει βιβλίο με τίτλο «Το χειρόγραφο του Ιησού».

Ο Πρωθυπουργός θεωρεί πράξη «μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης» το να πουλάς δήθεν χειρόγραφα του Ιησού.

Άρα η αποπομπή του -πολιτικού απατεώνα κατά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό- υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είναι επιβεβλημένη.



Θα τον αποπέμψει;

Φυσικά όχι.

Όπως δεν απέπεμψε τη… pic.twitter.com/jyfxvzX9C7 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 10, 2024

Απαντώντας στην ανάρτηση του κ. Κασσελάκη, η οποία έγινε και κύριο θέμα στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Η Αυγή", ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε:

«Η έλλειψη επιχειρημάτων για την πολιτική έχει καταντήσει την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο που ξεκίνησε χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος και έσπευσε να υιοθετήσει όλα του τα επιχειρήματα, ως συνήθως ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ποια είναι η κατηγορία, για την οποία μάλιστα πρέπει και να με αποπέμψει ο Μητσοτάκης; Ότι πούλαγα και εγώ βιβλίο με «επιστολές» του Ιησού…Αρα υποκρισία κλπ…

Α) ακόμη και έτσι να ήταν και αυτό το βιβλίο του αειμνήστου Αγγέλου Σακκέτου να παρουσίαζε όντως κάτι τέτοιο, το επιχείρημα είναι γελοίο. Δηλ κάθε βιβλιοπωλείο που πουλάει ένα βιβλίο άλλου εκδοτικού οίκου, υιοθετεί και το περιεχόμενο του; Δηλ όσοι βιβλιοπώλες έχουν πουλήσει το βιβλίο του κ. Βελόπουλου το υιοθετούν; Η κατηγορία προς τον κ. Βελόπουλο δεν είναι ότι πουλούσε στο βιβλιοπωλείο του εν μέσω χιλιάδων άλλων τίτλων το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά ότι το έγραψε και το εξέδωσε ο ίδιος …εγώ στην εκπομπή μου έχω πουλήσει και το Κεφάλαιο του Μάρξ (εκδόσεις Κάκτος τότε), αλλά και τα Άπαντα του Λένιν (σε παλαιά συλλεκτική έκδοση), δηλ είχα υιοθετήσει τις κομμουνιστικές ιδέες επειδή τα είχα πουλήσει στην εκπομπή μου; Βιβλιοπωλείο είχαμε συγγραφείς καλούσαμε, τα βιβλία τους δείχναμε. Τέλος ιστορίας

Β) Το βιβλίο όμως του Αγγέλου Σακκέτου, για το οποίο γίνεται η φασαρία, δεν περιείχε καμμία «επιστολή» του Ιησού. Αντιθέτως έχει ολόκληρο κεφάλαιο για το ότι δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη οποιουδήποτε συγγραφικού έργου του Ιησού. Στην συζήτηση όμως περί της Ιστορικότητας του προσώπου του Ιησού και την απόδειξη αυτής, προς όσους την αμφισβητούσαν, έγραψε ο συγγραφεύς ποτέ αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος προφανώς έχει σε κάθε βιβλίο και έναν εμπορικό χαρακτήρα, αλλά επί της ουσίας ο συγγραφεύς πολύ γνωστός τότε για διάφορες θρησκευτικές μελέτες, έκανε μια σύνοψη των θεωριών για τα λεγόμενα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης, το λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιούδα που είχε παρουσιάσει έως και το National Geographic κλπ και διάφορες άλλες διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές, που κατέληγαν να αποδείξουν την ιστορική ύπαρξη του Ιησού, δηλ με το βιβλίο του κ. Βελόπουλου καμμία απολύτως σχέση.

Το άγχος τους να με πλήξουν προσωπικά έχει ξεπεράσει κάθε όριο και αν η υπόσχεση του κ. Κασσελάκη ότι θα με «ξεσκίσει» κλπ ήταν το βιβλίο του Αγγέλου Σακκέτου, που είχα δείξει σε μία εκπομπή μου πριν από 14 χρόνια τότε καλή τύχη…»

Η έλλειψη επιχειρημάτων για την πολιτική έχει καταντήσει την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο που ξεκίνησε χθες ο @velopky και έσπευσε να υιοθετήσει όλα του τα επιχειρήματα, ως συνήθως ο @skasselakis

Ποια είναι η κατηγορία, για την οποία μάλιστα πρέπει και να με… pic.twitter.com/rgMwSdkO1I

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2024





