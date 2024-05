Κοινωνία

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: Το παιδί μου “σαπίζει” στον τάφο και αυτός το “παίζει” τρελός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεσπά ο πατέρας της κοπέλας πυο δολοφονήθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

-

Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από τα όσα δραματικά συνέβησαν στην είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Αναργύρων τη νύχτα της 1ης Απριλίου, όταν ο 38χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα τής είχε στήσει ενέδρα θανάτου, δολοφονώντας την με πέντε μαχαιριές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η οικογένεια της Κυριακής, πιστεύεται ότι η νεαρή γυναίκα ενδεχομένως να είχε σωθεί εάν είχε επέμβει ο αστυνομικός-σκοπός όταν ο δολοφόνος επιτέθηκε από πίσω τραυματίζοντας με τρεις μαχαιριές την Κυριακή, πριν σωριαστεί στο έδαφος. Το ενδεχόμενο αυτό προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», το ένα χτύπημα ήταν το θανατηφόρο. Αυτό που δέχθηκε στην πάνω δεξιά μεριά, πάνω από το στήθος.

Οι τρεις πρώτες μαχαιριές που δέχθηκε πισώπλατα η 28χρονη ενδεχομένως, εάν είχε επέμβει ο αστυνομικός και είχε κληθεί άμεσα ασθενοφόρο, να είχαν επουλωθεί και να είχε σωθεί η Κυριακή. Γιατί, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, μία ήταν η θανατηφόρα μαχαιριά. Αυτό θα ξεκαθαρίσει και με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται να παραδοθεί μόλις βγουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οπως φαίνεται και από τα βίντεο της μοιραίας νύχτας, η επίθεση του δολοφόνου, ο οποίος αιφνιδιάζει το θύμα, κρατά μερικά δευτερόλεπτα.

Μετά τα τρία πισώπλατα χτυπήματα, ο δράστης, και αφού η Κυριακή έχει σωριαστεί στο έδαφος, της καταφέρει στο στήθος δύο ακόμα χτυπήματα. Το τελευταίο ήταν και το θανατηφόρο, εξαιτίας του οποίου υπήρξε αιμορραγία, με την Κυριακή να αφήνει την τελευταία της πνοή μέσα σε δύο λεπτά. Την ίδια ώρα, αναμένεται και το πόρισμα της ψυχιατρικής εξέτασης του δολοφόνου, ο οποίος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται το έγκλημα που διέπραξε, κάτι το οποίο εξοργίζει τον πατέρα της Κυριακής, Αθανάσιο Γρίβα, ο οποίος μιλώντας στον «Ε.Τ.» εξέφρασε την αγανάκτησή του.

«Το παιδί μου σαπίζει στον τάφο και αυτός προσποιείται τον τρελό. Λέει ότι δεν θυμάται τίποτε. Δεν θυμάται την ενέδρα θανάτου, το καρτέρι που έστησε στο παιδί μου. Δεν θυμάται ότι της επιτέθηκε πισώπλατα και τη μαχαίρωσε; Που το παίζει τρελός, αυτός που την παρακολουθούσε έχοντας πάνω του ένα μαχαίρι και δεν τον πήρε κανείς χαμπάρι; Η δολοφονία του παιδιού μου ήταν προμελετημένη από έναν που δεν είναι τρελός και αυτό θα αποδειχθεί». Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ψυχιατρικής εξέτασης του δράστη από τον διορισμένο πραγματογνώμονα έχει καθυστερήσει λόγω του ότι ζητήθηκε και μαγνητική εξέταση στον 38χρονο. Ο δράστης είχε εξεταστεί τις πρώτες ημέρες από δύο ψυχιάτρους μετά από εντολή της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και κατά την εξέτασή του από τον πρώτο ψυχίατρο διαπιστώθηκε πως δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, ενώ ο δεύτερος ψυχίατρος ενημέρωσε ότι πρόκειται για χειριστικό άτομο.

«Καμία δικαιολογία»

Η οικογένεια της 28χρονης εκφράζει την οργή της για την καθυστέρηση όχι μόνο της Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης, που παραδόθηκε μόλις πριν από λίγα 24ωρα και αποδίδει ευθύνες στον αστυνομικό-σκοπό, στην επόπτρια και στη νεαρή αστυφύλακα που εκείνο το βράδυ εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας, αλλά και για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προκαταρκτική που αφορά στο ποινικό κομμάτι για τις ευθύνες των αστυνομικών και η οποία εκκρεμεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η πληρεξούσια δικηγόρος της οικογένειας του πατέρα της Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη, μιλώντας στον «Ε.Τ.» ανέφερε σχετικά ότι «ζητάμε την άμεση επίσπευση της ποινικής διαδικασίας και ειδικότερα της προκαταρκτικής εξέτασης της υποθέσεως, η οποία εκκρεμεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και αφορά στην απόδοση ευθυνών στους αστυνομικούς υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από τις 2 Απριλίου και μέχρι σήμερα εκκρεμεί, δεν έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Επιπλέον, δε, εμείς καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στις 18 Απριλίου προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες και ειδικότερα η ποινική διαδικασία με την οποία θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς υπαλλήλους και η οποία έχει συσχετιστεί με αυτή τη δικογραφία, αλλά ακόμα δεν έχει προωθηθεί. Φρονούμε ότι θα πρέπει άμεσα να διευθετηθεί και να έρθει στη δικαστική κρίση η συγκεκριμένη υπόθεση, διότι έχουμε σωρεία λαθών και παραλείψεων των αστυνομικών υπαλλήλων που κόστισαν τη ζωή της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα».

«Κάποιοι δεν έπραξαν το καθήκον τους»

Η δικηγόρος της οικογένειας του πατέρα της Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη, μιλώντας στον «Ε.Τ.» υποστηρίζει ότι κάποιοι δεν έπραξαν το καθήκον τους. «Δυστυχώς, συγκεκριμένοι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν εντεταλμένοι να προστατεύουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα όλων των πολιτών, δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν τήρησαν τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις, με αποτέλεσμα αυτό το κορίτσι να παραμείνει απροστάτευτο. Και ακριβώς στον προαύλιο χώρο του αστυνομικού τμήματος να χάσει τη ζωή της από τον δολοφόνο της. Αμεσα αυτή η υπόθεση θα πρέπει να έρθει σε δικαστική κρίση, διότι έχουν πληγεί βάναυσα η αξιοπιστία της Ελληνικής Αστυνομίας και το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να νιώθει κάθε πολίτης. Γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα έπραξε το αυτονόητο και νόμιμο. Πήγε να ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία, αλλά δυστυχώς δεν αξιολογήθηκε η καταγγελία της όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να βρεθεί απροστάτευτη».

Πηγή: eleftherostypos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος στη Βραυρώνα: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας το πετά στα σκουπίδια

Μητσοτάκης: "Καμπανάκια" για Βόρεια Μακεδονία, Μονή της Χώρας και επίσκεψη Ράμα

Eurovision: Η απάντηση της Σάττι, οι αποδοκιμασίες στο Ισραήλ και ο… Ολλανδός (βίντεο)