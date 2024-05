Παράξενα

Βόλος: Ιδιοκτήτης και ενοικιαστής κατέληξαν στα δικαστήρια για την... γατοτροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι γατοτροφές, αλλά και μια...φάκα, στάθηκαν αφορμή να βρεθούν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής στα δικαστήρια.

-

Την πόρτα του Εισαγγελέα πέρασαν χθες το μεσημέρι ιδιοκτήτης κατοικίας και ο ενοικιαστής του, που βρίσκονται ένα χρόνο σε σύγκρουση για τις … γατοτροφές που ταϊζονται οι γάτες.

Φιλόζωος ο ενοικιαστής, φιλοξενεί πολλές γάτες και αφήνει την τροφή τους στην αυλή, που είναι στρωμένη με πλάκες Πηλίου.

Ο ιδιοκτήτης όταν βλέπει την τροφή στις πλάκες που με κόπο αγόρασε και τοποθέτησε, θυμώνει γιατί η γατοτροφή αφήνει σημάδια από λάδι.

Οι δύο τους έχουν έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση και προχθές συνέβη το εξής: Ο ιδιοκτήτης τοποθετεί φάκα για να πιάσει ποντίκι στην δική του αυλή, αλλά στην φάκα πιάστηκε γάτα του ενοικιαστή… που ζήλεψε το τυράκι.

Ο ενοικιαστής του, τον μηνυσε για κακοποίηση ζώου και ο ιδιοκτήτης ανταπάντησε επίσης με μηνυση για ψευδή καταμήνυση. Τελικά ορίστηκε τακτική δικάσιμος για το φθινόπωρο και μέχρι τότε ο ενοικιαστής… θα πρέπει να μετακομίσει.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος στη Βραυρώνα: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας το πετά στα σκουπίδια

Μητσοτάκης: "Καμπανάκια" για Βόρεια Μακεδονία, Μονή της Χώρας και επίσκεψη Ράμα

“Χειρόγραφα” του Ιησού: Η απάντηση Γεωργιάδη στον Κασσελάκη