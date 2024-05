Life

Eurovision: Εκτός διαγωνισμού ο Ολλανδός μετά από καταγγελία

Για ποιον λόγο τέθηκε εκτός διαγωνισμού ο Ολλανδός τραγουδιστής. Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Εκτός διαγωνισμού τέθηκε ο Ολλανδός τραγουδιστής, Τζουστ Κλάιν, καθώς έγινε σε βάρος του καταγγελία από γυναίκα μέλος της παραγωγής.

Αν και η διοργάνωση δεν ξεκαθάρισε τι ακριβώς έχει συμβεί σχετικά με το περιστατικό, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ο Ολλανδός, που δεν είχε συμμετέχει στην πρόβα τζενεράλε καθώς πραγματοποιούταν έρευνα για το περιστατικό, καταγγέλθηκε από γυναίκα μέλος της παραγωγής, μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό.

Η επίσημη ανακοίνωση:

"Ο Ολλανδός καλλιτέχνης, Τζουστ Κλάιν, δεν θα συμμετάσχει στον Μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision.

Η Σουηδική αστυνομία ερεύνησε καταγγελία που πραγματοποίησε μία γυναίκα, μέλος της παραγωγής έπειτα από περιστατικό που συνέβη μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό της Πέμπτης. Όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν συνετό να συνεχίσει στον διαγωνισμό.

Θέλουμε να κάνουμε σαφές ότι παρά τα όσα γράφονται το περιστατικό αυτό δεν έχει καμία σχέση με μέλος άλλης αποστολής ή διαγωνιζομένου.

Δεν δείχνουμε καμία ανοχή σε απρεπείς συμπεριφορές στον διαγωνισμό και είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζουμε το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλα τα μέλη στον διαγωνισμό.

Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά του Τζουστ Κλάιν, απέναντι σε ένα μέλος είναι εκτός των κανόνων του διαγωνισμού.

Στον Μεγάλο Τελικό της 68ης Eurovision θα συμμετέχουν 25 υποψήφια τραγούδια".





