Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί “άνοιξαν δρόμο” για μωρό σε κίνδυνο (βίντεο)

Δικυκλιστές και αστυνομικοί με περιπολικά μείωσαν στο στο ελάχιστο τον χρόνο που απαιτείτο για να διακομιστεί το λίγων μηνών βρέφος από πόλη της περιφέρειας σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί με μηχανές της Ελληνικής Αστυνομίας και με περιπολικά αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου, για να βοηθήσουν στην ταχεία μεταφορά ενός μωρού λίγων μηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο βίντεο, έχουν καταγραφεί οι αστυνομικοί, ενώ κινούνται με ταχύτητα για να «συναντηθούν» με το αυτοκίνητο, που μετέφερε το μόλις 6 μηνών βρέφος, το οποίο είχε ξεκινήσει απο το Πολύκαστρο του Κιλκίς.

Οι αστυνομικοί μπήκαν μπροστά από το αυτοκίνητο με το παιδί, που κινδύνεψε να πνιγεί από φαγητό, σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Πωλίνας Κολοκοτρώνη, στις 12:08 στην οδό Μοναστηρίου και μέσα σε 8 λεπτά η πομπή πέρασε την πύλη του Ιπποκράτειου, ενώ υπό άλλες συνθήκες και χωρίς την κινητοποίηση των ένστολων, δεδομένης της κίνησης και της ώρας, θα απαιτείτο έως και υπερτριπλάσιος χρόνος μέχρι το αυτοκίνητο με το μωρό να φτάσει στο Νοσοκομείο.

Αμέσως οι γιατροί παρέλαβαν το 6 μηνών βρέφος και άρχισαν να το υποβάλλουν σε εξετάσεις, ενώ εισήχθη για νοσηλεία στην Παιδιατρική Κλινική, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

