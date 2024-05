Κόσμος

Κύπρος: Συνελήφθη ύποπτος Ιρανός με γεμάτο όπλο

Πώς τον εντόπισαν οι κυπριακές αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο ελέγχου ρουτίνας για παράτυπους μετανάστες.

Απρόβλεπτες διαστάσεις έλαβε έλεγχος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) της Αστυνομίας το Σάββατο το μεσημέρι στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας. Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Κύπρου philenews.com συνελήφθη πρόσωπο ιρανικής καταγωγής, που έφερε έμφορτο πιστόλι.

Στέλεχος της ΥΑΜ μετέβη γύρω στο μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό στην περιοχή του Τακτακαλά διερευνώντας πληροφορία για διαμονή μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Πρόσωπο που βρισκόταν στο υποστατικό, του άνοιξε την πόρτα, αλλά μόλις διαπίστωσε ότι υπήρχε στο σημείο και ένστολος αστυνομικός αντέδρασε, επιχειρώντας να ανασύρει αντικείμενο.

Τα μέλη της Αστυνομίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν διαπιστώνοντας ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε στην κατοχή του έμφορτο πιστόλι, έτοιμο για χρήση.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό, ενώ αναμενόταν να οδηγηθεί στο ΤΑΕ Λευκωσίας που θα αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτει πως πρόκειται για άτομο ιρανικής ιθαγένειας.

