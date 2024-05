Πολιτική

Κασσελάκης: Περιοδεία στα βόρεια προάστια και πρεμιέρα για το “προεκλογικό βαν” (εικόνες)

Σε ποιες περιοχές βρέθηκε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες.

Τις περιοδείες και τις επαφές του με τους πολίτες ενόψει ευρωεκλογών συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφτηκε το πρωί του Σαββάτου 11 Μαΐου τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι και το Χαλάνδρι, ενώ η περιοδεία του ολοκληρώνεται στην Κηφισιά με επίσκεψη στην Ανθοκομική Έκθεση και στο κέντρο της περιοχής.

Όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνομίλησε σε εγκάρδιο κλίμα με πολίτες όλων των ηλικιών, με καταναλωτές, εμπόρους και καταστηματάρχες, για τα διλήμματα ενόψει της κάλπης των ευρωεκλογών και για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Ο κ. Κασσελάκης συνοδεύεται στην περιοδεία του από υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ στο Χαλάνδρι, όπου βρέθηκε για πρώτη φορά και το βαν - «στρατηγείο» της προεκλογικής εκστρατείας, μίλησε στους συγκεντρωμένους πολίτες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει αύριο το απόγευμα, Κυριακή 12 Μαΐου, την προεκλογική εκστρατεία με πρώτο σταθμό τη Μαγνησία. Τη Δευτέρα 13 Μαΐου θα περιοδεύσει σε Καρδίτσα και Λάρισα, ενώ την Τρίτη 14 Μαΐου θα πάει στην Κομοτηνή όπου και θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Στη συνέχεια, αλλά και την Τετάρτη 15 Μαΐου, θα περιοδεύσει σε Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα.

Στέφανος Κασσελάκης για “υπουργούς δολοφόνους”: Η αλήθεια προκαλεί αντιδράσεις

Νωρίτερα ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε καλεσμένος σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Mega. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ο κ. Κασσελάκης κατά την παρουσία του στην εκπομπή τόνισε:

«Έχω δεσμευθεί ότι θα επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας για μια καλύτερη ζωή σε όλη τη χώρα. Συνεχίζουμε τις περιοδείες στις βόρειες συνοικίες της Αθήνας, έχουμε καλύψει πολλά χιλιόμετρα, έχουμε “λιώσει σόλες”, μαζί με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που αξίζει να τους γνωρίσετε, καθώς έχουν αναδειχθεί από μια καινοτόμα διαδικασία προκριματικών εκλογών, όπου για πρώτη φορά μέλη και φίλοι του προοδευτικού χώρου έχουν επιλέξει τους υποψήφιους που εκείνοι επιθυμούν, αντί να επιλέγονται από κομματικά στεγανά και γραφεία προέδρων με μετρήσεις ακριβοπληρωμένων συμβούλων από το εξωτερικό.

Αυτό που ζεσταίνει την καρδιά μου είναι το ευχαριστώ των ίδιων των υποψηφίων, όταν μου λένε ότι μας έδωσες την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς κονέ, χωρίς να χρειαστεί να σου κάνει κάποιος χάρη, το να μπορείς να θέσεις τον εαυτό σου στην κρίση της τοπικής κοινωνίας είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα και πρότυπο προς μίμηση από τα άλλα κόμματα».

Σχετικά με τη δήλωσή του για τους θανάτους παιδιών στα Τέμπη και την αντίδραση της ΝΔ, σημείωσε: «Η αλήθεια προκαλεί αντιδράσεις. Ας συζητήσουμε, όμως, για το ρήμα που χρησιμοποίησα. Πρώτη από όλους το χρησιμοποίησε η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποπέμψει. Η ίδια είπε ότι όλοι σκοτώσαμε αυτά τα παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν σκότωσα αυτά τα παιδιά. Οι κάτοικοι της Νέας Ιωνίας, όπου βρίσκομαι, δεν τα έχουν σκοτώσει αυτά τα παιδιά, οι νησιώτες που επισκέφθηκα σε όλο το Αιγαίο δεν τα έχουν σκοτώσει αυτά τα παιδιά, μια συγνώμη δεν έχει ακουστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό το θέμα. Παντελής έλλειψη ευθιξίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήμουν στον στρατό και διεξάγονταν η συζήτηση για την πρόταση μομφής και μιλούσε για αυτό το ζήτημα, είπε ότι, εάν δεν είχε κάνει λάθος ο σταθμάρχης αυτή τη στιγμή θα ζούσαν τα παιδιά. Αυτό δεν είπε; Με την ίδια λογική ακριβώς, εάν είχε αφουγκραστεί τις προειδοποιήσεις ο Κώστας Καραμανλής, αυτή τη στιγμή θα ζούσαν τα παιδιά. Τι λένε για αυτό; Με την ίδια λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν τολμάνε να πάρουν τις 11 κατηγορίες που έχουμε περιλάβει στο κατηγορητήριο που έχουμε προτείνει, να πάμε σε προανακριτική και να παραπέμψουμε τον υπουργό στην δικαιοσύνη. Να δούμε αν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος. Τολμάνε; Ναι ή όχι; Θα συγκαλύψουν για άλλη μια φορά αυτό το έγκλημα; Δεν πρόκειται εγώ να απολογηθώ, που είπα αυτό που σκέφτεται όλος ο ελληνικός λαός. Να απολογηθούν εκείνοι που με την αμέλειά τους, την ειρωνεία τους, ακόμα και μέσα στην Βουλή έλεγαν κουνώντας το δάχτυλο “πως τολμάτε”, “ντροπή σας να θέτετε αμφιβολίες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου”. Εκείνοι να απολογηθούν λοιπόν και να πάνε στη δικαιοσύνη. Αυτό χρειάζεται η κοινωνία».

Αναφορικά με τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών υπογράμμισε: «Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάνε στην δικαιοσύνη όλοι. Το ίδιο έχει ζητήσει και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν είμαστε εμείς που ζητάμε να μην πάνε κάποιοι στη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχει ένας υπουργός, από ένα τζάκι, ο οποίος για δύο χρόνια είχε έγγραφες προειδοποιήσεις, πολλαπλές φορές, από τους εργαζόμενους και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τις αγνόησε. Θα πάει αυτός ο άνθρωπος στη δικαιοσύνη ναι ή όχι; Ή μια ζωή θα κρυβόμαστε μέσα από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών; Δηλαδή ο Έλληνας που μπλέκει στα δικαστήρια για χρόνια είναι ο άτυχος και αυτός που γεννιέται σε ένα τζάκι και δυο χρόνια αγνοεί προειδοποιήσεις έχει ασυλία. Συγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρή χώρα και σοβαρή δικαιοσύνη.

Μιλάμε για ένα ρήμα, ενώ χάθηκαν 57 ζωές, άνθρωποι που μπορούσαν να ζούνε σήμερα. Συνειδητοποιούμε τι με ρωτάτε; Όλος ο ελληνικός λαός θέλει να δει δικαιοσύνη. Οι οικογένειες, οι συγγενείς των θυμάτων θέλουν ανακούφιση κι εγώ ερωτώμαι για ένα ρήμα που εν τέλει περιγράφει μια κατάσταση που όλοι ξέρουμε ότι ισχύει. Ας έχουμε κοινή λογική σε αυτή τη χώρα. Επιτέλους».

Τέλος, όσον αφορά εκείνα τα οποία συζήτησε με τους υγειονομικούς στην Πρέβεζα, επισήμανε: «Οι άνθρωποι του δημοσίου αυτή τη στιγμή, πέρα από την εργασιακή επισφάλεια που βιώνουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανανεώνονται όλη την ώρα, έχουμε στα νοσοκομεία επικουρικούς, στα σχολεία αναπληρωτές με πολύ χαμηλές αποδοχές, φοβούνται να μου μιλήσουν μπας και χάσουν την δουλειά τους. Έχουν τρομοκρατηθεί από μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί το κράτος σαν λάφυρο. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα: όποιος τρομοκρατείται από την κομματική ηγεσία του τόπου όσο υπηρετεί το λειτούργημά του στο δημόσιο και ειδικά οι υγειονομικοί που σώζουν ζωές και στους οποίους βασιστήκαμε στην διάρκεια της πανδημίας, θα έχουν εμένα και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίπλα τους. Τελεία και παύλα.

Επιτέλους ας αφήσουμε σε δευτερεύουσα μοίρα τις υποκριτικές ευγένειες σε αυτόν τον τόπο. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να προστατέψουμε τη μισθωτή εργασία. Θέλουμε να φέρουμε δικαιοσύνη στην φορολογία μειώνοντας τους φόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως εδώ στη Νέα Ιωνία που μια μικρή επιχείρηση πληρώνει την ίδια φορολογία με εκείνες που βάζουν ανεμογεννήτριες και βγάζουν εκατομμύρια. Είναι δίκαιο αυτό; Με αυτά γιατί δεν ασχολούμαστε; Γιατί παρουσιάζετε μόνο αυτά που «προσβάλουν» την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας; Με τα πραγματικά προβλήματα να ασχοληθείτε. Με τον κόσμο που λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά: ίδια φορολογία για τους μεγάλους, μπλέκουν στα δικαστήρια για χρόνια, δεν έχουν διασυνδέσεις, δεν έχουν ρευστότητα από τις τράπεζες. Πού πάει αυτό το πράγμα; Και μετά αναρωτιόμαστε αν πονάει η αλήθεια».

