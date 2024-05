Πολιτισμός

Πέθανε ο Σπύρος Βλασσόπουλος

Ο επιτυχημένος μουσικόσυνθέτης έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

-

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο μουσικοσυνθέτης Σπύρος Βλασσόπουλος.

Τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας Αντώνης Μποσκοϊτης στον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας:

«Αποχαιρετούμε τον σημαντικό συνθέτη Σπύρο Βλασσόπουλο, το αλλοτινό ήμισυ στη ζωή και την τέχνη της Λήδα Χαλκιαδάκη (Λήδα – Σπύρος στα 70s). Δημιουργός πολλών άλλων τραγουδιών για μεγάλους τραγουδιστές (θυμίζω τον κύκλο Σαπφώ για την Αλέκα Κανελλίδου), ο Βλασσόπουλος σταμάτησε νωρίς τη μουσική για να ασχοληθεί με το εστιατόριο ΙΝΤΕΑΛ δικής του ιδιοκτησίας. Πέθανε πριν λίγη ώρα σε ηλικία 78 ετών. Καλή ανάπαυση να έχει, καθώς ταλαιπωρήθηκε πολύ από το αλτσχάιμερ τα τελευταία χρόνια».

