Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ καλύτερος αμυντικός της Euroleague

Τα τελευταία χρόνια μόνο οι ψηλοί έπαιρναν το σχετικό βραβείο, με τον Εντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης να το έχει κατακτήσει τρεις φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια

Κάτοχος μίας σημαντικής διάκρισης, είναι πλέον ο Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο γκαρντ του Ολυμπιακού, αναδείχθηκε «αμυντικός της χρονιάς» στην EuroLeague, βάζοντας ένα τέλος στην κυριαρχία των ψηλών για το συγκεκριμένο βραβείο.

Ο άσος των «ερυθρολεύκων», έγινε ο πρώτος περιφερειακός που θα παραλάβει το σχετικό βραβείο μετά τον Ανταμ Χάνγκα (2017), αλλά και ο πρώτος γκαρντ μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη (2004-2009 και 2011).

Υπενθυμίζεται, ότι τα τελευταία χρόνια μόνο οι ψηλοί έπαιρναν το σχετικό βραβείο, με τον Εντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης να το έχει κατακτήσει τρεις φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια (σ.σ. την σεζόν 2021/22 το βραβείο κατέληξε στον Κάιλ Χάινς της Αρμάνι).

Στην εφετινή σεζόν στην EuroLeague, ο Γουόκαπ έχει 8,1 πόντους, τρία ριμπάουντ, 4,8 ασίστ και 1,6 κλεψίματα μέσο όρο σε 27 λεπτά συμμετοχής.

