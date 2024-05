Κόσμος

Χαμάς: Δημοσίευσε βίντεο με Ισραηλινό όμηρο

Δείτε τι λέει ο αιχμάλωτος της παλαιστινιακής πλευράς. Ποιο μήνυμα απευθύνει προς τους δικούς του και την κυβέρνηση.

Η Χαμάς δημοσιοποίησε ένα βίντεο σχετικά με την τύχη του Ισραηλινού ομήρου Ναντάβ Πόπλεγουελ, στέλνοντας μήνυμα προς τους Ισραηλινούς, ότι η κυβέρνηση Νετατιάχου τους λέει ψέματα.

Η Χαμάς νωρίτερα σήμερα, δημοσιοποίησε ένα σύντομο βίντεο του 51 ετών ομήρου, που είχε μία μελανιά στο δεξί μάτι του.

Ο Πόπλεγουελ επιβεβαίωσε το όνομα του στο ίδιο βίντεο.

Δεν έχει ξεκαθαρίσει από πότε είναι όμηρος της Χαμάς.

