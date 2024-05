Κοινωνία

Βραυρώνα: Δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του βρέφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικές έκθεσης θα καθορίσει τις εξελίξεις στην υπόθεση. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας. Νοσηλεύεται φρουρούμενη η μητέρα.

-

Την Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή ο πατέρας του νεογνού, που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε σακούλα σε χωματερή της Βραυρώνας, κατηγορούμενος για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού.

Ο Εισαγγελέας απήγγειλε την ίδια κατηγορία που βαρύνει πλέον τον πατέρα, με καταγωγή από το Νεπάλ και σε βάρος της μητέρας του νεογνού, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη.

Ο κατηγορούμενος μετά την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την υπόθεση, το οποίο και θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του νεογνού.

Κυρίως θα απαντήσει στο κρίσιμο ζήτημα ως προς αν το νεογνό γεννήθηκε ή όχι ζωντανό, θέμα που θα κρίνει και την κατηγορία που θα αποδοθεί τελικά στους δύο γονείς οι οποίοι σε αυτήν την φάση είναι αντιμέτωποι με κακούργημα.

Ο κατηγορούμενος πατέρας του νεογνού, που ομολόγησε ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, φέρεται να ισχυρίζεται πως το νεογνό γεννήθηκε νεκρό.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί “άνοιξαν δρόμο” για μωρό σε κίνδυνο (βίντεο)

Eurovision: Εκτός διαγωνισμού ο Ολλανδός μετά από καταγγελία

Πέθανε ο Σπύρος Βλασσόπουλος