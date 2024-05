Πολιτική

Έντι Ράμα: Οι αντιδράσεις των κομμάτων για την επίσκεψη του

Κατά της επίσκεψης του Αλβανού Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, αλλά και με «πυρά» κατά της ελληνικής Κυβέρνησης οι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχει προκαλέσει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι δεν γίνεται με την επίσημη ιδιότητα του. Παράλληλα, η αντιπολίτευση, στρέφει τα «πυρά» της και κατά της ελληνικής Κυβέρνησης, για τους χειρισμούς της στην υπόθεση.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημειώνει ότι «Η ημερομηνία που επέλεξε για την επίσκεψή του στην Ελλάδα ο κύριος Ράμα είναι οπωσδήποτε προκλητική, ωστόσο ακόμη πιο προκλητικό -για τον ελληνικό και τον αλβανικό λαό- είναι ότι οι κυβερνήσεις των δυο χωρών ανταγωνίζονται για το ποιος θα πρωτοστατήσει στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στα Βαλκάνια, σε μια περίοδο που οι εξελίξεις μετατρέπουν την περιοχή σε πυριτιδαποθήκη. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα που επιχειρείται να κρυφτεί πίσω από τις εθνικιστικές εξάρσεις, τους προεκλογικούς ανταγωνισμούς των άλλων κομμάτων και την προσπάθεια εργαλειοποίησης από τις δυο κυβερνήσεις τόσο της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, όσο και των Αλβανών εργαζομένων που ζουν στην χώρα μας».

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει «Ο πρωθυπουργός, μη αντιλαμβανόμενος το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, μας είπε ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει την έλευση Ράμα και την ομιλία του στην Αθήνα. Αυτό που δεν λέει ο πρωθυπουργός είναι ότι η έλευση Ράμα είναι παρέμβαση στις ευρωεκλογές. Και αν ένα κράτος, που διώκει τον Ελληνισμό στην Βόρειο Ήπειρο, εκτός συνόρων, δεν μπορεί να απαγορεύσει μία συγκέντρωση εντός των συνόρων του, τότε δεν λέγεται κράτος. Λέγεται ξέφραγο αμπέλι. Αυτό έκανε η ΝΔ την Ελλάδα: ξέφραγο αμπέλι».

Σε σχόλιο του Εκπροσώπου Τύπου της ΝΙΚΗΣ, Δήμου Θανάσουλα, αναφέρεται «Το "αχρείαστη" εξελίσσεται στην αγαπημένη λέξη του κ. Μητσοτάκη! Μετά την "αχρείαστη" μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί τώρα ο κ. Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει "αχρείαστη" και την προεκλογική φιέστα που διοργανώνει ο Έντι Ράμα στην καρδιά της Αθήνας. Έξυπνη λέξη τo "αχρείαστη"! Όπως θέλει το διαβάζει κανείς. Για παράδειγμα είναι όντως "αχρείαστο" να κλείσει ο Ράμα στην Αθήνα το Christmas Theater. Για τον αγαπημένο φίλο του Αλέξανδρου Σόρρος ο κ. Πρωθυπουργός μπορούσε να του είχε διαθέσει και το Παναθηναϊκό Στάδιο! Ακόμη κι έτσι εκατοντάδες αστυνομικοί τέθηκαν στη φύλαξη του Αλβανού Πρωθυπουργού. Δεν φανταζόμαστε τι άλλο θα του είχε παρασχεθεί αν αυτός δεν κρατούσε φυλακισμένο και τον υποψήφιο της ΝΔ Μπελέρη!», ενώ η ΝΙΚΗ με ανακοίνωση της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «καταδικάζει την επικείμενη επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στην Αθήνα στις 12 Μαΐου, την ημέρα μάλιστα που κλείνει ακριβώς ένας χρόνος από την φυλάκιση του Μπελέρη στη Χειμάρρα από το καθεστώς Ράμα. Είναι εμφανές ότι Δάσκαλός του στους προκλητικούς συμβολισμούς είναι ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν».

