Οικονομία

Επίδομα ενοικίου: Οι πληρωμές ετοιμάζονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Ποιο το ύψος του επιδόματος ανά νοικοκυριό.

-

Την Πέμπτη 30 Μαΐου το απόγευμα θα πιστωθεί στα ΑΤΜ των τραπεζών το επίδομα ενοικίου από τον ΟΠΕΚΑ, σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 και έχει εγκριθεί.

Τα ποσά που θα πάρουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

Στα 70 ευρώ είναι το μηνιαίο ποσό του επιδόματος για τον δικαιούχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ σε μηναία βάση για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Επιπλέον μηνιαία προσαύξηση ύψους 35 ευρώ χορηγείται σε μονογονεϊκή οικογένεια.

Επιπλέον μηνιαία προσαύξηση ύψους 35 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο χορηγείται στα νοικοκυριά που έχουν απροστάτευτα τέκνα.

Στα 210 ευρώ είναι το ανώτατο μηνιαίο όριο του επιδόματος στέγασης, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί “άνοιξαν δρόμο” για μωρό σε κίνδυνο (βίντεο)

Eurovision: Εκτός διαγωνισμού ο Ολλανδός μετά από καταγγελία

Πέθανε ο Σπύρος Βλασσόπουλος