Πόλο γυναικών – Κύπελλο: Ιστορική κατάκτηση από τον Εθνικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρισης έγινε σήμερα στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρισης έγινε σήμερα στο κολυμβητήριο του Λαιμού. Μετά από έναν συγκλονιστικό σε εξέλιξη τελικό, ο Εθνικός νίκησε τον Ολυμπιακό 13-11 στα πέναλτι και κατέκτησε το τρόπαιο, στην παρθενική του παρουσία σε τελικό, υποχρεώνοντας τις «ερυθρόλευκες» στην πρώτη ήττα τους εντός συνόρων μετά από πέντε χρόνια. Ο κανονικός αγώνας ολοκληρώθηκε 9-9, με γκολ της τερματοφύλακα (!) Ελένης Σωτηρέλη, 24 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Η ίδια απέκρουσε και ένα πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» και αναδείχθηκε MVP του final-4, ενώ πρώτη σκόρερ ήταν η συμπαίκτριά της, Αριάδνη Καραμπέτσου.

Η άμυνα ζώνης του Εθνικού δυσκόλεψε αρκετά στο ξεκίνημα τις «ερυθρόλευκες», που δεν έβρισκαν τον τρόπο να περάσουν τη μπάλα στα 2μ., ενώ η Ελένη Σωτηρέλη πραγκατοποίησε κάποιες σπουδαίες επεμβάσεις στο πρώτο οκτάλεπτο. Την ίδια στιγμή, οι παίκτριες του Στέφανου Λέανδρου έβρισκαν λύσεις στην επίθεση κι έτσι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 3-2, σε ένα διάστημα όπου και τα πέντε γκολ σημειώθηκαν με σουτ από την περιφέρεια, ενώ οι δύο ομάδες είχαν από δύο χαμένες επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε με την Αλκηστη Μπενέκου να κερδίζει πέναλτι από τη Σιούτη, όμως η Σταματοπούλου απέκρουσε το σουτ της Νίνου και η Χυδηριώτη στην απέναντι πλευρά ισοφάρισε. Ο Ολυμπιακός είχε μία ευκαιρία να πάρει τον έλεγχο, αλλά συνέχισε να χάνει επιθέσεις στην παίκτρια παραπάνω (έκλεισε το ημίχρονο με 0/5) και η Νίνου αξιοποίησε μία ανάλογη ευκαιρία του Εθνικού και έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα της με 4-3, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Το τρίτο προσωπικό γκολ της διεθνούς περιφερειακής έφερε τον Εθνικό για πρώτη φορά στο +2, στις αρχές του τρίτου οκταλέπτου, και αύξησε την πίεση στο μεγάλο φαβορί. Ο Ολυμπιακός βρήκε επιτέλους λύσεις στην παίκτρια παραπάνω με Ελευθερία Πλευρίτου και Μυριοκεφαλιτάκη, σκόραρε και με ένα πέναλτι, αλλά οι αποκρούσεις της Σωτηρέλη, τα πολύ καλά μπλοκ και δύο περιφερειακά σουτ από Καραμπέτσου και Τέρνερ επέτρεψαν στις «κυανόλευκες» να μπουν με προβάδισμα (7-6) στην τελευταία περίοδο.

Η Ξενάκη ισοφάρισε σε παίκτρια παραπάνω, 6΄26΄΄ πριν τη λήξη, ακολούθησε μεγάλη απόκρουση της Σταματοπούλου σε σουτ της Νίνου σε παραπάνω και η Χυδηριώτη από πλάγια θέση έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό (για πρώτη φορά μετά το 1-0), στα 4΄10΄΄. Το ματς έγινε... ροντέο, με μεγάλη ένταση και πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, με την 18χρονη Καραμπέτσου (μεγάλη πρωταγωνίστρια του final-4) να ισοφαρίζει σε 8-8. Η Ελευθερία Πλευρίτου έδωσε ξανά προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες» στο 1΄44΄΄, αλλά στο φινάλε ο Λέανδρος πήρε ένα μεγάλο ρίσκο που τον δικαίωσε απόλυτα. Κάλεσε τάιμ-άουτ στα 45 δευτερόλεπτα, επέλεξε να πάει σε επίθεση 7 εναντίον 6 και είδε την τερματοφύλακα Ελένη Σωτηρέλη να πετυχαίνει από κοντά το γκολ της ισοφάρισης, στα 24΄΄. Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση, κέρδισε αποβολή αλλά δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει.

Όπως και στον χθεσινό ημιτελικό με τη Βουλιαγμένη, οι παίκτριες του Εθνικού ήταν απόλυτα ψύχραιμες στη διαδικασία των πέναλτι, σκοράροντας 4/4. Στην πρώτη κιόλας σειρά εκτελέσεων, η Σωτηρέλη απέκρουσε το σουτ της Ελευθεριάδου και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της. Με την πίεση στο «ερυθρόλευκο στρατόπεδο» να αυξάνεται κατακόρυφα, η Ξενάκη έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και ο Εθνικός πανηγύρισε τον πρώτο εγχώριο τίτλο του στο γυναικείο πόλο μετά από 32 ολόκληρα χρόνια.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Ολυμπιακό): 2-3, 1-1, 3-3, 3-2

Η σειρά των πέναλτι: Καραμπέτσου 9-10, Ελευθεριάδου (απόκρουση Σωτηρέλη), Μιχαϊλοβιτς 9-11, Τριχά 10-11, Νίνου 10-12, Σιούτη 11-12, Τέρνερ 11-13, Ξενάκη (δοκάρι).

Διαιτητές: Μπιράκης, Σπανούδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Χυδηριώτη 2, Ελευθεριάδου 1, Τριχά 1, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Μαργ. Πλευρίτου, Σάντα, Β. Πλευρίτου, Τζωρτζακάκη, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Νίγκρο, Δρακωτού, Χριστοδούλου-'Αουτ

ΕΘΝΙΚΟΣ (Στέφανος Λέανδρος): Σωτηρέλη 1, Καραμπέτσου 4, Οικονόμου, Τέρνερ 2, Μπέτα, Νίνου 4, Χατζηκυριακάκη, Αλκ. Μπενέκου, Μιχαϊλοβιτς 1, Κανετίδου, Ιόλη Μπενέκου, Τορνάρου 1, Μαυρωτά, Κατσιμπρή, Κλαψιανού

