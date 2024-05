Life

Eurovision - Αποκλεισμός Ολλανδίας: Τα “πάνω κάτω” με το νέο τρόπο ψηφοφορίας

Η αναλυτική ανακοίνωση της EBU για το νέο τρόπο ψηφοφορίας μετά τη μη συμμετοχή του Ολλανδού εκπροσώπου σε αυτήν.

Έναν «χάρτη» για το τι αλλάζει μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από τον διαγωνισμό της Eurovision εξέδωσε η European Broadcasting Union EBU (ενιαίος φορέας των κρατικών ραδιοφωνιών και τηλεοράσεων των ευρωπαϊκών χωρών).

Όπως αναφέρει, «δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5», όπου ήταν προγραμματισμένη η εμφάνιση της Ολλανδίας μέχρι να ανακοινωθεί ότι κόβεται από τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Πιο αναλυτικά, σε νέα ανακοίνωσή της, η EBU αναφέρει:

«Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ισχύουν τα ακόλουθα: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους στην επίσημη σειρά εμφάνισης. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5.

Τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών, τα οποία ελήφθησαν μετά τη βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, έχουν υπολογιστεί εκ νέου έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει κανέναν βαθμό. Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26. Για παράδειγμα, εάν η Ολλανδία είχε καταταγεί στην 9η θέση από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το τραγούδι που είχε καταταγεί στη 10η θέση κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το τραγούδι που είχε καταταγεί στην 11η θέση είναι τώρα στη 10η θέση και λαμβάνει 1 βαθμό. Δεν θα δοθεί κανένας βαθμός στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία μπορούν να ψηφίσουν στον Μεγάλο Τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας εξακολουθεί να ισχύει.

Η EBU θα ενημερώσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς εταίρους ότι η Ολλανδία δεν συμμετέχει πλέον και θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τις γραμμές για το τραγούδι 5. Παρακαλούμε να μην επιχειρήσει κανείς να ψηφίσει για το τραγούδι 5. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5, οι ψήφοι του δεν θα μετρήσουν, αλλά υπάρχει πιθανότητα οι θεατές να χρεωθούν. Η Ολλανδία δεν θα εμφανιστεί στον πίνακα βαθμολογίας».

Eurovision 2024: Η σειρά εμφάνισης και πώς θα γίνει η ψηφοφορία

Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν, οι 25 -πλέον- συμμετοχές του φετινού τελικού είναι: Σουηδία, Ουκρανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Λιθουανία, Ισπανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ιταλία, Σερβία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Αρμενία, Κύπρος, Ελβετία, Σλοβενία, Κροατία, Γεωργία, Γαλλία, Αυστρία.

Τα αποτελέσματα του τελικού της Eurovision 2024 θα καθοριστούν από την ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών. Δικαίωμα ψήφου στον σημερινό τελικό έχουν όλες οι διαγωνιζόμενες χώρες αλλά και όσες χώρες του πλανήτη θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Οι ψήφοι αυτών θα συγκεντρωθούν και θα αποτελέσουν τη βαθμολογία μιας «έξτρα χώρας» η οποία λέγεται «Rest of the world».

Το τηλεοπτικό κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων ή μέσω της εφαρμογής του διαγωνισμού (Eurovision app). Οι κριτικές επιτροπές των 37 χωρών έχουν ήδη ψηφίσει από τη χθεσινή γενική πρόβα. Φυσικά όμως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων και των δύο πλευρών θα γίνουν απόψε, στο τελευταίο κομμάτι της βραδιάς.

Η ψηφοφορία των θεατών θα αρχίσει λίγο πριν από την παρουσίαση του πρώτου τραγουδιού. Οι τηλεθεατές στο σπίτι θα μπορούν να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των χωρών, αντί να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των συμμετοχών. Επιπλέον, οι φίλοι του Διαγωνισμού στις μη συμμετέχουσες χώρες (Rest of The World) μπορούν να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, καθώς η ψηφοφορία για αυτούς άνοιξε λίγο μετά την ανακοίνωση περί αποκλεισμού της Ολλανδίας.

