Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων

Τα εκσυγχρονισμένα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων θα παραδοθούν σταδιακά μέχρι το 2026, αναβαθμίζοντας το πυροβολικό της Βόρειας Κορέας.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε χθες Παρασκευή συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (MLRS) και παρακολούθησε άσκηση με δοκιμαστικές βολές των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων.

Όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενημερώθηκε για τα εκσυγχρονισμένα συστήματα MLRS 240 mm και παρακολούθησε δοκιμαστικές βολές «κατευθυνόμενων» βλημάτων που κατασκευάζονται από εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες.

Τα εκσυγχρονισμένα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων θα παραδοθούν σταδιακά μέχρι το 2026, αναβαθμίζοντας το πυροβολικό της Βόρειας Κορέας, υπογραμμίζει το KCNA.

