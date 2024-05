Eurovision: Ο Γάλλος υποψήφιος διέκοψε πρόβα για διακήρυξη υπέρ της ειρήνης

Όλα τα "παρατράγουδα" από την επιλογή του γάλλου τραγουδιστή να απευθύνει πολιτικό μήνυμα επί σκηνής.

-

Πολύ ψηλά στα προγνωστικά για τον τελικό της Eurovision 2024 βρίσκεται ο εκπρόσωπος της Γαλλίας, Slimane ο οποίος και εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό με την εμφάνιση που πραγματοποίησε, εκτός διαγωνισμού, στον β’ ημιτελικό της περασμένης Πέμπτης. Στην τελευταία του πρόβα ωστόσο, που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν την ζωντανή μετάδοση της μεγάλης βραδιάς του μουσικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού, ο τραγουδιστής από την Γαλλία διέκοψε την σκηνική του προσπάθεια για να ζητήσει ειρήνη στη Γάζα.

«Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρευόμουν να είμαι τραγουδιστής για να τραγουδήσω για την ειρήνη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Slimane κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής της δικής του πρόβας από τη σκηνή της Eurovision 2024. «Η μουσική πρέπει να μας ενώνει, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη».

Τις τελευταίες ώρες, πλήθος σχολίων και διαρροών στα social media θέλει τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 να κρέμεται κυριολεκτικά σε μια κλωστή μιας και οι κανόνες του διαγωνισμού δεν επιτρέπουν πολιτικές θέσεις από τις αποστολές των χωρών.

France’s artist #Slimane held a speech about peace and unity while performing and refused to do his acapella part during the family show. The EBU censored his broadcast. #Eurovision #ESC24 #Eurovision2024

pic.twitter.com/IBNqonlwUb