Κοινωνία

Νεκρό βρέφος στη Βραυρώνα – Πατέρας: Δεν ήξερα τι είχε μέσα η σακούλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις από την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Ποια κατηγορία θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι.

-

Χαρακτήρα “χιονοστιβάδας” λαμβάνουν οι αποκαλύψεις σχετικά με την εύρεση νεκρού βρέφους την Παρασκευή στη Βραυρώνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συντάκτριας του ΑΝΤ1 Άννας Νικολάου η 24χρονη μητέρα του βρέφους μοιραζόταν ένα δωμάτιο με άλλες τρεις γυναίκες υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Όπως κατέθεσαν οι υπάλληλοι αυτές την Πέμπτη, στις πέντε το απόγευμα την βρήκαν στο μπάνιο του δωματίου. Τους είπε ότι είχε πρόβλημα με το στομάχι της και παρέμεινε κλειδωμένη επί τρεις ώρες. Οι συγκάτοικοι της γυναίκας ανησύχησαν και παραβίασαν την πόρτα. Τότε είδαν την 24χρονη να έχει αιμορραγία και ειδοποίησαν τον σύντροφό της.

Εκείνος έφτασε στο δωμάτιο, ζήτησε από τις υπαλλήλους να τους αφήσουν για λίγο μόνους. Στη συνέχεια ο άνδρας αποχώρησε και οι υπάλληλοι κάλεσαν ταξί για να πάει το ζευγάρι στο νοσοκομείο.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε συνάψει σχέσεις με την μητέρα του νεογνού πριν από ένα εξάμηνο, και ότι σκόπευαν να παντρευτούν. Υποστήριξε ότι κανείς άλλος δεν γνώριζε ότι περίμεναν παιδί, ούτε είχαν απευθυνθεί σε γυναικολόγο, καθώς η γυναίκα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα με την εγκυμοσύνη της.

Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του του έδωσε τη σακούλα. Του είπε ότι είχε βάλει μέσα το νεκρό νεογνό και πετσέτες με αίμα και εκείνη του ζήτησε να πετάξει τη σακούλα στα σκουπίδια, χωρίς όμως ο ίδιος ποτέ να δει τι πραγματικά περιείχε.

Ο πατέρας θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε αναμένεται να έχουν αποσταλεί στην ανακρίτρια τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την οποία θα εξαρτηθεί ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση. Έως τότε θα παραμένει κρατούμενος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί “άνοιξαν δρόμο” για μωρό σε κίνδυνο (βίντεο)

Πόλο γυναικών – Κύπελλο: Ιστορική κατάκτηση από τον Εθνικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Πέθανε ο Σπύρος Βλασσόπουλος