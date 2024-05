Πολιτική

Ο πρωθυπουργός στην Τουρκία: Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιους Τούρκους αξιωματούχους θα συναντηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιοι Έλληνες πολιτικοί θα τον συνοδεύσουν.

-

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννας Ανδρέου, έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Άγκυρας τη Δευτέρα 13.05 στις 15.30 και μισή ώρα μετά, στις 16.00 θα είναι η συνάντησή του στο προεδρικό μέγαρο με τον Ταγίπ Ερντογάν. Θα υπάρξει κατ ιδίαν συνάντηση πρώτα και μετά συνάντηση με τις αντιπροσωπείες τους. Η κατ/ ιδίαν συνάντηση και η συνάντηση με τις αντιπροσωπείες αναμένεται να κρατήσει δύο ώρες και περίπου στις 18.00 θα γίνουν κοινές δηλώσεις από Μητσοτάκη και Ερντογάν, χωρίς ωστόσο να δεχτούν ερωτήσεις.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι θα συνοδεύουν τον ‘Ελληνα Πρωθυπουργό ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης.

Από τουρκικής πλευράς αναμένεται να συμμετάσχουν στις επαφές ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο Επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν και ο ΥΦΕΞ Μπουράκ Ακτσαμπάρ. Ίσως να είναι και η τελευταία συμμετοχή του Μπουράκ Ακτσαμπάρ, διότι σύντομα μετατίθεται στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί “άνοιξαν δρόμο” για μωρό σε κίνδυνο (βίντεο)

Πόλο γυναικών – Κύπελλο: Ιστορική κατάκτηση από τον Εθνικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Πέθανε ο Σπύρος Βλασσόπουλος